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Binotto: "2022, rekabetçi olabilmek adına en iyi fırsatımız"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2022'yi rekabetçi olabilmek adına en iyi fırsatları olarak görüyor.

Binotto: "2022, rekabetçi olabilmek adına en iyi fırsatımız"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Büyük kural değişikliğinin ardından Ferrari, 2022 yılında galibiyetlerin ve şampiyonluğun ana favorilerinden birisi olarak görülüyor.

Takım, 2020'deki zorlu yılın ardından 2021'de ileriye doğru iyi bir adım attı ve beş podyum ile iki pole pozisyonu alıp, sezonu ikinci sırada tamamladı.

Fakat geçen yıl, takım üzerindeki baskı hafifti çünkü kimse galibiyet ya da şampiyonluk için çekişmelerini beklemiyordu. Oysa 2022 öyle değil.

Ferrari Başkanı John Elkann başta olmak üzere herkes Ferrari'den zirveye oynamasını bekliyor ve Binotto, baskı çok yüksek olsa bile buna odaklanmadıklarını söylüyor

GPFans'e konuşan Binotto, "Baskıyı yönetmenin en iyi yolu, yaptığımız işe odaklanmak."

"Bence her gün yaptığımız şeyle, yani aracı geliştirmekle, tasarlamakla ve hızlandırmakla o kadar meşgulüz ki baskıyı düşünmüyoruz bile."

“Kendimi bu şekilde yönetiyorum ve gerçekten tüm ekiple birlikte işimize odaklanıyoruz. Sorumluluk hissediyor muyum? Kesinlikle hissediyorum. Ferrari'nin artık yeniden rekabetçi olması gerekiyor, bu çok önemli."

"Uzun süredir 2022'nin rekabetçi olmak adına en iyi fırsatımız olduğunu söylüyoruz, bu yüzden yeni aracı tasarlamak ve geliştirmek için takımla beraber çok fazla çaba sarf ettiğimizi düşünüyorum. Takımın çalışma şeklinden ve işleri yönetme biçiminden gurur duyuyorum, herkes kenetlenmiş durumda ve çok çaba harcıyorlar."

“Şu anda olası bir başarısızlığı düşünmüyorum çünkü böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Biz sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya, vites yükseltmeye ve sezona iyi bir başlangıç ​​yapmaya odaklandık." dedi.

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