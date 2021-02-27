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Binotto, 2022 hazırlıkları için 2021'de bazı yarışlara katılmayacak

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, 2022 hazırlıkları için 2021 Formula 1 sezonunda bazı yarışlara katılmayacağını açıkladı.

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Binotto, 2022 hazırlıkları için 2021'de bazı yarışlara katılmayacak

Binotto, 2021 hazırlıkları kapsamında geçen sene Türkiye ve Bahreyn yarışlarına katılmamıştı. Bunların dışında Binotto, Abu Dhabi GP'ye de hastalığı nedeniyle katılamadı. Binotto'nun katılamadığı yarışlarda Laurent Mekies takıma liderlik yaptı.

Ferrari'nin 2021 lansmanında konuşan Binotto, 2022'deki büyük değişikliklere hazırlanma çalışmaları kapsamında 2021'de bazı yarışlara katılmayacağını doğruladı.

Binotto, "Geçen sene sonunda bazı yarışlara katılmadım. Çalışmalar sadece yarış hafta sonunda yarış pistinde olmuyor. Bütün şirketin yönetilmesi gerekiyor."

"Maranello'da çok fazla çalışma yapılıyor. Yönetecek, koordine edecek birçok insan ve çalışmaların kendisi var."

"Bu sene umarım 23 yarış olacak. Çok uzun olacak. Sezonun ikinci yarısı çok yoğun olacak ve 2022'de yüzleşmemiz gereken oldukça büyük bir mücadele var."

"Bu açıdan 2021'de niyetim tüm yarışlarda olmamak yönünde. Tabii ki sezonun başında olacağım. En azından sezon başında performansımızı görmek, pist üstünde her şeyin doğru çalıştığından emin olmak önemli olacak."

"Ancak bir noktada yarışları kaçırmaya ve Maranello'da 2022'ye odaklanmaya başlayacağım." dedi.

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Binotto, yarışlara katılmasa dahi 2020'deki katılmadığı yarışlarda olduğu gibi hafta sonunda yarış takımı ile sürekli iletişim halinde olacağını, kendisinin katılmadığı yarışlarda yine Mekies'in lider olacağını söyledi.

Binotto, "Açıkçası Maranello'dayken uzaktan garajımız oluyor. Böylece her zaman doğrudan yarış pisti ile bağlantıda oluyorum."

"Ancak bunun yanında artık çok fazla deneyime sahip Sportif Direktör Laurent Mekies bizimle."

"Geçen sene yarış hafta sonunda tüm takıma liderlik yapabileceğini, her şeyi yönetebileceğini kanıtladı. Bu açıdan bu seçimden ve bazen yarış pistinde olmamaktan rahatım." dedi.

Binotto ayrıca Ferrari'nin 2021 aracını geliştirmek için çok fazla zaman ayırmayacağını, bunun yerine 2022'deki yeni araca erkenden odaklanacağını doğruladı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Abdullah Çelik

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