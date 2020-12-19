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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2021'de şampiyonluk savaşı veremeyeceğiz, hedefimiz 'minimum' üçüncülük"

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Binotto: "2021'de şampiyonluk savaşı veremeyeceğiz, hedefimiz 'minimum' üçüncülük"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecek yıl üçüncülük savaşında olacaklarını tahmin ediyor.

Ferrari bu yıl 1980'den bu yana tarihinin en kötü sezonunu geçirdi ve şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.

İtalyan ekip Mercedes ve Red Bull'un çok gerisinde kaldığı gibi McLaren, Racing Point ve Renault'ya da geçildi.

Dün, seçili basın mensuplarına konuşan Binotto, 2021 için hedeflerinin ön bölümle farkı kapatıp, en az üçüncü olmak olduğunu söyledi.

"Açıkçası bu sezon, beklediğimizden bile daha zordu."

"Kışın aracın yeterince hızlı olmadığını anladık ama sadece performans nedeniyle değil, COVID vb. gibi şeyler nedeniyle de çok zor bir sezon oldu. Seviye Ferrari'nin standartlarında değildi ve bu, bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Bunun sorumluluğunu üstleniyoruz. Şirket ve taraflar için üzgünüz. Ama bu bizi gelecek için daha güçlü kılacak."

"Gelecek yıl için çok çalışıyoruz ve üçüncülük imkansız değil. Önümüzdeki sezon için hedef bu olmalı. Ancak rakiplerimiz çok güçlü olacağı için bunu başarmak hiç de kolay bir iş olmayacak."

"Şu anda en iyi takımlarla aradaki fark çok yüksek ve gelecek yıl bu farkı kapatamayacağız."

"Motorla ilgili çalışmalar iyi şekilde gidiyor ve performans anlamında iyi bir ilerleme kaydetti. Neyse ki tamamen yeni bir güç ünitesine sahip olabileceğiz, aksi takdirde dezavantajlı duruma düşecektik."

"Güç ünitesi anlamında mücadeleye geri döneceğimizi düşünüyorum. Griddeki en düşük seviyede olmayacağız, sahip olduğum düşünce bu."

Binotto, şampiyonluk beklenmemesi konusunda taraftarları uyarıyor.

"Mercedes, 2021 aracı üzerinde çalışmaya çok erken başladığı için çok güçlü olacak. Bu yüzden şampiyonluk için savaşabileceğimizi düşünmek gerçekçi olmaz. Önümüzdeki sezon aracın pek çok parçası dondurulacak ve rüzgar tüneliyle ilgili çalışmalar daha düşük seviyelere indi."

"Geçmişe kıyasla yapabileceğimiz daha az şey var."

"İkinci veya üçüncü bitireceğiz demiyorum. Ama 2020'ye kıyasla daha iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Pozisyonlarımızı geliştirmeye ve geçen yıla göre zirvede daha yakın olmaya çalışacağız."

"Son beş yıla bakarsak 2020 hariç her yılı ilk ikide bitirdik. Birkaç kez Mercedes'i baskı altına aldık ve bunu yapan tek takım bizdik. Bu çocuklar geçmişte başarılı oldular ve gelecekte de aynısını yapabilecekleri konusunda onlara güveniyorum. Gelecek yıl için hedefimiz en azından üçüncü olmak."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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