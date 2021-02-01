Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

Ferrari, son galibiyetini 2019 Singapur Grand Prix'sinde Sebastian Vettel'le aldı ve 2020 yılında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirerek şampiyona altıncısı oldu.

Sezonu üç podyumla tamamlayan Ferrari, 2020 aracındaki sorunların belli bir kısmını 2021 aracıyla beraber çözmeyi hedefliyor. Özellikle aracın arka tarafındaki stabiliteyi artırmak amacıyla çok fazla çalışma yapıldı.

Yine de Mercedes ve Red Bull gibi takımlar kışın bir sonraki seviyeye geçmek adına çok fazla çalışma yapıyorlar.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, öndekilerle ara çok büyük olduğu için 2021'de gelişseler bile galibiyet şanslarının düşük olduğunu söyledi.

Binotto, "En iyi takımla aradaki fark çok büyük ve bunu bu yıl kapatamayacağız."

"Ancak sezon içerisinde yarış kazanma açısında yarışlarda neler olacağını asla bilemezsiniz. Eğer bir fırsat olursa, umarım elde edebiliriz. Yine de geleceği göremem."

"Bekleyip görmemiz gerekiyor. F1 ile ilgili harika olan şey bu. Belirsizlikler var ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için çok çalışıyoruz. Mart ayında rekabet seviyesinin ne olacağını göreceğiz." dedi.

Binotto, takımın yeni pilotu Carlos Sainz'ı en azından podyumda görebilmelerini umut ediyor.

"Umarım onu ​​podyumda görürüz, gerçekten onu podyumda görebilmemizi umuyorum. Ancak bence bu ona bağlı değil, kesinlikle araca bağlı olacak."

"Eğer yeterince iyi bir araca sahip olursak, güçlü yarışlar yarışlar çıkarabileceğini ve podyumda olacağını düşünüyorum."