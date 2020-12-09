Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"

Ferrari, bu yıl motor gücü anlamda diğer motor üreticilerinin gerisine kaldı ve bundan ötürü çoğu pistte sorun yaşadı.

Sadece Ferrari fabrika takımı değil, Alfa Romeo ve Haas da belki de F1'deki en kötü yıllarından bir tanesini geçirdiler.

Ancak İtalyan ekip, gelecek yıl için yeni bir güç ünitesi geliştiriyor ve ilk işaretler oldukça iyi görünüyor.

Binotto, ek olarak gelecek yıl için sürüklenmeyle ilgili bazı aerodinamik sorumları da çözdüklerini söyledi.

Ferrari'de daha önce motor şefliği de yapan Binotto, “2021 motorumuz şu anda tezgah testlerinde ve iyi bir ilerleme kaydetmiş durumda."

"2021'de en güçsüz motora sahip olacağımızı gerçekten düşünmüyorum. Motor gücü açısından yine mücadelede olacağız."

"Aerodinamik anlamda, sürüklenme ile ilgili bazı sorunları çözmeyi başardık."

"Yani bugünden kesinlikle daha rekabetçi olacağımızı düşünüyorum, daha sancısız bir yıl olacak. İleriye doğru bir adım atacağız, ancak ne kadar büyük olduğunu göreceğiz."