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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"

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Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"
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, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2021 yılında kullanacakları motorun, gridin en yavaş ya da en güçsüz motoru olmayacağını söyledi.

Ferrari, bu yıl motor gücü anlamda diğer motor üreticilerinin gerisine kaldı ve bundan ötürü çoğu pistte sorun yaşadı.

Sadece Ferrari fabrika takımı değil, Alfa Romeo ve Haas da belki de F1'deki en kötü yıllarından bir tanesini geçirdiler.

Ancak İtalyan ekip, gelecek yıl için yeni bir güç ünitesi geliştiriyor ve ilk işaretler oldukça iyi görünüyor.

Binotto, ek olarak gelecek yıl için sürüklenmeyle ilgili bazı aerodinamik sorumları da çözdüklerini söyledi.

Ferrari'de daha önce motor şefliği de yapan Binotto, “2021 motorumuz şu anda tezgah testlerinde ve iyi bir ilerleme kaydetmiş durumda."

"2021'de en güçsüz motora sahip olacağımızı gerçekten düşünmüyorum. Motor gücü açısından yine mücadelede olacağız."

"Aerodinamik anlamda, sürüklenme ile ilgili bazı sorunları çözmeyi başardık."

"Yani bugünden kesinlikle daha rekabetçi olacağımızı düşünüyorum, daha sancısız bir yıl olacak. İleriye doğru bir adım atacağız, ancak ne kadar büyük olduğunu göreceğiz."

Bununla birlikte Binotto, beklentiler konusunda sakin kalmaları gerektiğini, çünkü ön taraflar arasındaki farkın çok büyük olduğunu söyledi.

"Mercedes'in yere basma gücü seviyesi anlamında çok güçlü bir aracı var ve bu seviyeye ulaşabileceğimizi sanmıyorum."

"2021 projelerinin hem motor hem de aerodinamik anlamda geçen sezona göre çok daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Ancak aradaki fark çok büyük."

 

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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