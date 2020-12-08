Binotto: "2021 motoru planlanan performans seviyesine ulaştı"

Ferrari uzun süredir 2021 aracının gelişimine odaklanmış durumda ve hem şasi hem de motorun gelişimi devam ediyor.

Özellikle motor tarafında büyük bir adım atmak isteyen Ferrari'nin yaklaşık 30 ila 40 beygir kazandıracak bir motor formülü üzerinde çalıştığı iddiaları var.

Bunun ne aşamada olduğu sorusuna Binotto, "Şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."

"Yeni motorun tezgah testleri devam ediyor ve neredeyse planlanan performansa ulaştığımızı söyleyebilirim. Şimdi dayanıklılığı artırmaya ve homologasyon prosedürüne hazırlanmaya çalışıyoruz."

"2021 yılında aerodinami ile ilgili kurallarda bazı değişiklikler yapıldı ve bu, tabii ki çalışmalarımızı etkiledi. Fakat SF1000'in zayıf noktalarını ortadan kaldırmış olmayı umuyoruz." yanıtını verdi.

Ancak Ferrari, 2020'de çok zor bir yıl geçiriyor ve Bahreyn ile Sakhir'deki son iki yarıştan sadece 1 puan ile ayrılabildiler.

Binotto, kaotik son yarışta puan alamamalarının üzücü olduğunu belirtti.

"Hafta sonu gerçekten zordu. Her şey Cuma günü Charles'ın teknik sorunlar nedeniyle ikinci seansı kaçırmasıyla başladı. Ancak Cumartesi günü dördüncü olarak yarış için harika bir sıralama sonucu elde etti."

"Gördüğümüz üzere Pazar günü Charles için her şey çok çabuk bitti, başlangıçtan birkaç viraj sonrasında yarış dışı kaldı."

"Yarış kaotikti. Bu gibi yarışlarda bazen bazı fırsatlar ortaya çıkabiliyor, ancak takımın şampiyonadaki pozisyonuna etki edecek puanlar almayı başaramadık."

"Maalesef arka arkaya ikinci kez böyle oldu. Bahreyn'den hayal kırıklığıyla ayrıldığımızı söyleyebiliriz."