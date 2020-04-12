Binotto: "2021 kurallarının ertelenmesi, Ferrari lehine değil"

Formula 1'de yıllardır üzerinde çalışılan teknik düzenlemelerin 2021 yılında yürürlüğe girmesi gerekiyordu ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle 2022 yılına kadar ertelendi.

Artık hem 2020 hem de 2021'de aynı aralar kullanılacak ve 2021 yılından önce 2022 araçları üzerinde gelişim çalışması yapılamayacak.

Tüm bunlara ek olarak takımlar gelecek yıl 175 milyon dolarlık bir bütçe sınırına sahip olacaklar. Yani büyük takımlar, 2021 araçlarına inanılmaz rakamlarda para yatıramayacak. Bu rakamın 100 ila 125 milyon dolara düşme ihtimali de var.

Ferrari takım patronu bu fikri desteklediklerini doğruladı ancak 2021 kurallarının ertelenmesinin Ferrari için bir dezavantaj olacağını itiraf etti.

Ferrari patronu, "Bence bunu yapmak doğru ve iyi bir karardı. Açıkçası sorumlu bir karar vermekle ilgiliydi. Karşılaştığımız bu acil durumun, bireysel ekiplerin çıkarlarından daha öncelikli olduğunu düşünüyorum."

"Bazı takımların yaşadığı zorlukları biliyorduk, çünkü 2021 araçlarının gelişimi konusunda zaman tükeniyordu ve bu nedenle doğru karardı."

"Kuralların bir yıl ertelenmesi muhtemelen Ferrari lehine olmayacak. Ama biz her seferinde geçmişten daha iyisini yapmayı isteyen mücadeleci insanlarız. Gelişebilir ve daha güçlü olabiliriz." dedi.