Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: “2021 kurallarını geliştirmeliyiz”

paylaşım
yorumlar
Binotto: “2021 kurallarını geliştirmeliyiz”
21 Ara 2019 05:30

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2021 kurallarını geliştirmeleri gerektiğini düşünüyor.

Formula 1’de 2021 sezonuyla birlikte hem teknik hem de sportif anlamda kural değişiklikleri yapılacak.

Mattia Binotto bu kurallarda değiştirilmesi gereken pek çok şey olduğunu ve 2021’e kadar bunları yapmaları gerektiğini söyledi.

“Yeni kurallarla ilgili bazı hususlar hakkında şüphelerimiz vardı. Çalışma gruplarıyla ve takım patronlarıyla yaptığımız toplantılarda pozisyonumuzu açık şekilde ifade ettik. Bazı değişikliklerin gerekli olduğuna inandık ve bunları yapmayı da başardık. Vites kutusu ve fren sistemi artık standart değil. Aerodinami hakkındaki kurallarda daha fazla özgürlük var. Oy verdiğimiz son kurallar ilk versiyondan daha iyi.”

“Bu kurallar bize %100 uygun olmasa da bunları destekledik. Ancak aleyhte oy kullanacak olsaydık bir önemi olmazdı, çünkü sadece oy kullanmış olacaktık. Mantıklı gelmedi.”

“Kurallarda neleri değiştirmek isterdim? 2021 aracını geliştirmeye başlayana kadar özel bir şeyler teklif etmenin zor olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte kuralların zayıf noktalarını belirleyeceğiz. Başlangıcında olduğundan, daha iyi yapılabilecek pek çok şey bulacağımıza eminim. Bunları nihai kurallar olarak görmüyoruz, herkes değişime açık olmalı.”

Binotto, değişen kuralların iş yükünü arttıracağından da emin.

“Gelecek sezon çok zor olacak, iki proje ile aynı anda çalışmak zorundayız. Yakında 2021 aracını geliştirmeye başlayacağız. Yani normalden çok daha erken olacak. Bu, daha fazla kaynağa, çalışanlara ve paraya ihtiyacımız olacağı anlamına geliyor.”

“İlk zorluk, ihtiyacınız olan her şeyi sağlamak. Neleri karşılayabileceğimizi öğrenir öğrenmez, tüm bunlarla nasıl başa çıkacağımıza karar vereceğiz. 2020 aracı neredeyse hazır, ama kışın rüzgar tüneline sokacağız. Diğer takımlara kıyasla nerede olacağımızı kış aylarında göreceğiz ve daha sonra projelere ne kadar kaynak yatırılacağına karar vereceğiz.”

“Maliyetleri düşürmek zorundayız, ama ne kadar olduğundan emin değilim. Mali konu çok karmaşık. Maliyetleri azaltabilmek için çalışanları göndermek zorunda kalabiliriz, ancak İtalya'da bunu yapmak diğer ülkelere göre çok daha zor. Bu ciddi sorunu çözmeliyiz ve bunun için uzmanlardan oluşan bir grubu işe aldık. Gelecek ay bu açıdan bizim için ilginç olacak.”

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Ferrari: “Vettel/Leclerc krizi, kurallar koymak için iyi”

Önceki haber

Ferrari: “Vettel/Leclerc krizi, kurallar koymak için iyi”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Ricciardo, 2018'de Ferrari ile sözleşme imzalamıştı"

2
MotoGP

Video: Araç üstü kamerasından Hamilton’ın Yamaha MotoGP testi

3
Formula 1

Ricciardo 2018'de Ferrari ile anlaşma imzalamış - 19 Aralık 2019 F1 Haberleri

4
Formula 1

Leclerc: “Her şey beklediğimden daha iyi gitti”

5
Formula 1

Ferrari: “Vettel/Leclerc krizi, kurallar koymak için iyi”

Son Videolar

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri 10:53
Formula 1

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri 05:25
Formula 1

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri

Lewis Hamilton, Valentino Rossi’nin Yamaha YZR-M1'ini sürüyor 01:51
Formula 1

Lewis Hamilton, Valentino Rossi’nin Yamaha YZR-M1'ini sürüyor

Valentino Rossi, Lewis Hamilton'ın Mercedes-AMG F1 W08'ini sürüyor 01:23
Formula 1

Valentino Rossi, Lewis Hamilton'ın Mercedes-AMG F1 W08'ini sürüyor

11:39
Formula 1

"Ricciardo, Ferrari ile sözleşme imzalamış!'' - 19 Aralık Türkçe F1 Haberleri

Son Haberler

Binotto: “2021 kurallarını geliştirmeliyiz”
F1

Binotto: “2021 kurallarını geliştirmeliyiz”

Ferrari: “Vettel/Leclerc krizi, kurallar koymak için iyi”
F1

Ferrari: “Vettel/Leclerc krizi, kurallar koymak için iyi”

Video: Verstappen, Honda'dan etkilenmiş - 20 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: Verstappen, Honda'dan etkilenmiş - 20 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Leclerc: “Her şey beklediğimden daha iyi gitti”
F1

Leclerc: “Her şey beklediğimden daha iyi gitti”

Video: Araç üstü kamerasından Hamilton’ın Yamaha MotoGP testi
MGP

Video: Araç üstü kamerasından Hamilton’ın Yamaha MotoGP testi

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.