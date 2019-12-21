Binotto: “2021 kurallarını geliştirmeliyiz”

Formula 1’de 2021 sezonuyla birlikte hem teknik hem de sportif anlamda kural değişiklikleri yapılacak.

Mattia Binotto bu kurallarda değiştirilmesi gereken pek çok şey olduğunu ve 2021’e kadar bunları yapmaları gerektiğini söyledi.

“Yeni kurallarla ilgili bazı hususlar hakkında şüphelerimiz vardı. Çalışma gruplarıyla ve takım patronlarıyla yaptığımız toplantılarda pozisyonumuzu açık şekilde ifade ettik. Bazı değişikliklerin gerekli olduğuna inandık ve bunları yapmayı da başardık. Vites kutusu ve fren sistemi artık standart değil. Aerodinami hakkındaki kurallarda daha fazla özgürlük var. Oy verdiğimiz son kurallar ilk versiyondan daha iyi.”

“Bu kurallar bize %100 uygun olmasa da bunları destekledik. Ancak aleyhte oy kullanacak olsaydık bir önemi olmazdı, çünkü sadece oy kullanmış olacaktık. Mantıklı gelmedi.”

“Kurallarda neleri değiştirmek isterdim? 2021 aracını geliştirmeye başlayana kadar özel bir şeyler teklif etmenin zor olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte kuralların zayıf noktalarını belirleyeceğiz. Başlangıcında olduğundan, daha iyi yapılabilecek pek çok şey bulacağımıza eminim. Bunları nihai kurallar olarak görmüyoruz, herkes değişime açık olmalı.”

Binotto, değişen kuralların iş yükünü arttıracağından da emin.

“Gelecek sezon çok zor olacak, iki proje ile aynı anda çalışmak zorundayız. Yakında 2021 aracını geliştirmeye başlayacağız. Yani normalden çok daha erken olacak. Bu, daha fazla kaynağa, çalışanlara ve paraya ihtiyacımız olacağı anlamına geliyor.”

“İlk zorluk, ihtiyacınız olan her şeyi sağlamak. Neleri karşılayabileceğimizi öğrenir öğrenmez, tüm bunlarla nasıl başa çıkacağımıza karar vereceğiz. 2020 aracı neredeyse hazır, ama kışın rüzgar tüneline sokacağız. Diğer takımlara kıyasla nerede olacağımızı kış aylarında göreceğiz ve daha sonra projelere ne kadar kaynak yatırılacağına karar vereceğiz.”

“Maliyetleri düşürmek zorundayız, ama ne kadar olduğundan emin değilim. Mali konu çok karmaşık. Maliyetleri azaltabilmek için çalışanları göndermek zorunda kalabiliriz, ancak İtalya'da bunu yapmak diğer ülkelere göre çok daha zor. Bu ciddi sorunu çözmeliyiz ve bunun için uzmanlardan oluşan bir grubu işe aldık. Gelecek ay bu açıdan bizim için ilginç olacak.”

Çeviri: İnci Beğen