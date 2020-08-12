Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan basını ile yaptığı röportajda 2021 hedeflerini "şampiyona ikinciliği" olarak belirledi.
Ferrari, 2019'daki hatalarından dersler çıkardığını söyleyerek 2020 sezonuna başladı ancak bu yılki proje, geçen yılı da arattı.
Takım geride kalan beş yarışta galibiyet alamadı ve sıralama turlarında sürekli bir saniye civarında yavaş kaldı.
Takım şimdiden şampiyonluk savaşında havlu atmış durumda ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecek yıl için hedeflerini "ikincilik" olarak belirledi.
"Birkaç ay öncesiyle kıyaslarsak, reddedilemeyecek bazı sınırlamalarımız var. Güç ünitesi gelecek yıl yenilebilir ve bu, iyi bir başlangıç noktası."
"Ancak yönetmelikler, test tezgahında çalışabileceğimiz saat sayısını sınırlıyor. Yeni güç ünitesinin geleceğini biliyoruz ancak gelişim için tam bir özgürlüğe sahip olamayacağımız için daha az fırsata sahip olacağız."
"Şasi büyük oranda donmuş durumda. Yalnızca önceden karar verdiğimiz iki değişiklik yapabileceğiz. Aerodinami ise serbest olacak fakat bu alanda bile sınırlamalar var ve rüzgar tünelini kullanabileceğiniz saat sayısı %20 azaltıldı."
"Bugün, en iyiye kıyasla performans dezavantajına sahip olduğumuz bir projedeyiz ve bunun üzerinde etkisi olan bazı sınırlamalar var."
"Bence kendi açımızdan gelişebiliriz ama Mercedes'i yenmeyi amaçlamak... Doğrusu bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün Formula 1'de olduğumuz düşünüldüğünde, aramızdaki fark çok büyük. Ama ikincilik kesinliklikle olası bir hedef olarak görülmeli."
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, alla conferenza stampa dei team principal
Fotoğraf: FIA Pool
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, ai box
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, parla con i suoi ingegneri
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, alla conferenza stampa dei team principal
Fotoğraf: FIA Pool
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, e Laurent Mekies, Direttore Sportivo, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
I meccanici della Ferrari con l'auto di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, dopo i problemi tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
L'auto di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, sul carroattrezzi dopo i problemi tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
L'auto di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, sul carroattrezzi dopo i problemi tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Confronto ala anteriore della, Ferrari SF1000, GP Ungheria, GP Gran Bretagna
Fotoğraf: Giorgi Piola
Charles Leclerc, Ferrari e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 si ritira dalla sessione
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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|Roberto Chinchero