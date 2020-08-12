Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"

paylaşım
yorumlar
Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Ağu 2020 08:26

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan basını ile yaptığı röportajda 2021 hedeflerini "şampiyona ikinciliği" olarak belirledi.

Ferrari, 2019'daki hatalarından dersler çıkardığını söyleyerek 2020 sezonuna başladı ancak bu yılki proje, geçen yılı da arattı.

Takım geride kalan beş yarışta galibiyet alamadı ve sıralama turlarında sürekli bir saniye civarında yavaş kaldı.

Takım şimdiden şampiyonluk savaşında havlu atmış durumda ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecek yıl için hedeflerini "ikincilik" olarak belirledi.

"Birkaç ay öncesiyle kıyaslarsak, reddedilemeyecek bazı sınırlamalarımız var. Güç ünitesi gelecek yıl yenilebilir ve bu, iyi bir başlangıç noktası."

"Ancak yönetmelikler, test tezgahında çalışabileceğimiz saat sayısını sınırlıyor. Yeni güç ünitesinin geleceğini biliyoruz ancak gelişim için tam bir özgürlüğe sahip olamayacağımız için daha az fırsata sahip olacağız."

"Şasi büyük oranda donmuş durumda. Yalnızca önceden karar verdiğimiz iki değişiklik yapabileceğiz. Aerodinami ise serbest olacak fakat bu alanda bile sınırlamalar var ve rüzgar tünelini kullanabileceğiniz saat sayısı %20 azaltıldı."

"Bugün, en iyiye kıyasla performans dezavantajına sahip olduğumuz bir projedeyiz ve bunun üzerinde etkisi olan bazı sınırlamalar var."

"Bence kendi açımızdan gelişebiliriz ama Mercedes'i yenmeyi amaçlamak... Doğrusu bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün Formula 1'de olduğumuz düşünüldüğünde, aramızdaki fark çok büyük. Ama ikincilik kesinliklikle olası bir hedef olarak görülmeli."

Slider
Liste

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, alla conferenza stampa dei team principal

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, alla conferenza stampa dei team principal
1/15

Fotoğraf: FIA Pool

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, ai box

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, ai box
2/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
3/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, parla con i suoi ingegneri

Sebastian Vettel, Ferrari, parla con i suoi ingegneri
4/15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, alla conferenza stampa dei team principal

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, alla conferenza stampa dei team principal
5/15

Fotoğraf: FIA Pool

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
6/15

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, e Laurent Mekies, Direttore Sportivo, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, e Laurent Mekies, Direttore Sportivo, Ferrari
7/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

I meccanici della Ferrari con l'auto di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, dopo i problemi tecnici

I meccanici della Ferrari con l'auto di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, dopo i problemi tecnici
8/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

L'auto di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, sul carroattrezzi dopo i problemi tecnici

L'auto di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, sul carroattrezzi dopo i problemi tecnici
9/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

L'auto di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, sul carroattrezzi dopo i problemi tecnici

L'auto di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, sul carroattrezzi dopo i problemi tecnici
10/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Confronto ala anteriore della, Ferrari SF1000, GP Ungheria, GP Gran Bretagna

Confronto ala anteriore della, Ferrari SF1000, GP Ungheria, GP Gran Bretagna
11/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Charles Leclerc, Ferrari e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
12/15

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
13/15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
14/15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 si ritira dalla sessione

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 si ritira dalla sessione
15/15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz ve Norris, İspanya'dan umutlu

Önceki haber

Sainz ve Norris, İspanya'dan umutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

Çok Okunanlar Bugün

Rosberg: "Vettel sürmeyi unutmadı, sorun araçta"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Vettel sürmeyi unutmadı, sorun araçta"

Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar

Alonso: "F1'e döndüğüm zaman Indy 500'e katılmam 'imkansız' olacak"
IndyCar IndyCar / Son dakika
3s

Alonso: "F1'e döndüğüm zaman Indy 500'e katılmam 'imkansız' olacak"

McLaren, Racing Point'i temyize götürme kararından vazgeçti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Racing Point'i temyize götürme kararından vazgeçti!

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
14dk

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"

Ricciardo ve Ocon, Barcelona'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ricciardo ve Ocon, Barcelona'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”

Son Haberler

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika
14dk

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"

Sainz ve Norris, İspanya'dan umutlu
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Sainz ve Norris, İspanya'dan umutlu

Ricciardo ve Ocon, Barcelona'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ricciardo ve Ocon, Barcelona'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor

Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg: "Vettel sürmeyi unutmadı, sorun araçta"

2
Formula 1

Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar

2s
3
IndyCar

Alonso: "F1'e döndüğüm zaman Indy 500'e katılmam 'imkansız' olacak"

3s
4
Formula 1

McLaren, Racing Point'i temyize götürme kararından vazgeçti!

5
Formula 1

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"

14dk

Son Videolar

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Son Haberler

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"
F1

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"

Sainz ve Norris, İspanya'dan umutlu
F1

Sainz ve Norris, İspanya'dan umutlu

Ricciardo ve Ocon, Barcelona'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor
F1

Ricciardo ve Ocon, Barcelona'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor

Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar
F1

Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar

McLaren, Racing Point'i temyize götürme kararından vazgeçti!
F1

McLaren, Racing Point'i temyize götürme kararından vazgeçti!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.