Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"

Ferrari, 2019'daki hatalarından dersler çıkardığını söyleyerek 2020 sezonuna başladı ancak bu yılki proje, geçen yılı da arattı.

Takım geride kalan beş yarışta galibiyet alamadı ve sıralama turlarında sürekli bir saniye civarında yavaş kaldı.

Takım şimdiden şampiyonluk savaşında havlu atmış durumda ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecek yıl için hedeflerini "ikincilik" olarak belirledi.

"Birkaç ay öncesiyle kıyaslarsak, reddedilemeyecek bazı sınırlamalarımız var. Güç ünitesi gelecek yıl yenilebilir ve bu, iyi bir başlangıç noktası."

"Ancak yönetmelikler, test tezgahında çalışabileceğimiz saat sayısını sınırlıyor. Yeni güç ünitesinin geleceğini biliyoruz ancak gelişim için tam bir özgürlüğe sahip olamayacağımız için daha az fırsata sahip olacağız."

"Şasi büyük oranda donmuş durumda. Yalnızca önceden karar verdiğimiz iki değişiklik yapabileceğiz. Aerodinami ise serbest olacak fakat bu alanda bile sınırlamalar var ve rüzgar tünelini kullanabileceğiniz saat sayısı %20 azaltıldı."

"Bugün, en iyiye kıyasla performans dezavantajına sahip olduğumuz bir projedeyiz ve bunun üzerinde etkisi olan bazı sınırlamalar var."

"Bence kendi açımızdan gelişebiliriz ama Mercedes'i yenmeyi amaçlamak... Doğrusu bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün Formula 1'de olduğumuz düşünüldüğünde, aramızdaki fark çok büyük. Ama ikincilik kesinliklikle olası bir hedef olarak görülmeli."