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Önceki / Hamilton: "Nerede olduğumuzu iki hafta sonra göreceğiz"
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2020'ye göre pek çok alanda geliştik"

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, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin 2020'ye göre pek çok alanda ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Binotto: "2020'ye göre pek çok alanda geliştik"

Ferrari, Bahreyn testini ufak bir hidrolik sorunu haricinde genel anlamda sorunsuz şekilde tamamladı ve Charles Leclerc toplamda 211 tur atarken, Carlos Sainz testleri 192 turla tamamladı.

Leclerc, Bahreyn testinin son gününde 80 tur atarken, Sainz 79 tur tamamlamayı başardı.

Ferrari adına oldukça güçlü geçen testlerin ardından konuşan takım patronu Mattia Binotto, yaptıkları çalışmalardan memnun olduklarını ancak daha fazla yorum için erken olduğunu dile getirdi.

Binotto, "Bizim için üç yoğun test günü oldu. Önceliklerimizden bir tanesi, SF21'in davranışını anlamak amacıyla sahip olduğumuz bu kısa süreden en iyi şekilde faydalanmaktı ve bunu yapmayı başardık."

"Geçen sezona göre pek çok alanda geliştiğimizi hissediyorum. Şu noktada rakiplerimizle karşılaştırıldığımızda  nerede olduğumuzu söylemek zor. Çünkü bu testi yorumlamak, normalden daha zordu. Yine de ileriye doğru gidiyoruz."

"Özellikle Charles ve Carlos'un takımla olan çalışma şeklinden ve ikisi arasındaki olumlu ilişkiden memnun kaldım. Bu da Sainz'in yeni takımına çabucak adapte olmasına yardımcı oldu."

"Kendi açımızdan bakarsak, önümüzdeki iki haftalık süreçte şampiyonanın ilk yarışına mümkün olduğunca hazırlıklı başlamak amacıyla tüm verileri dikkatli şekilde analiz etmeliyiz."

"Yapacak çok iş var, ama hepimiz gerçekten en iyisini istiyoruz." dedi.

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Hamilton: "Nerede olduğumuzu iki hafta sonra göreceğiz"

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Hamilton: "Nerede olduğumuzu iki hafta sonra göreceğiz"
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Editör Kemal Şengül

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