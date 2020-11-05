Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"

paylaşım
yorumlar
Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu yıl yaşadıkları düşüşün tek seferlik olduğunun altını çiziyor.

Ferrari bu yıl beklentilerin en çok altında kalan takım oldu ve geride kalan yarışlarda galibiyet almayı başaramadı.

İtalyan ekip şimdiye kadar iki podyum aldı ve toplamda 103 puanının sahibi oldu. Bundan ötürü de şampiyonayı altıncı sırada götürüyor.

Sky Italia'ya, konuşan Ferrari takım patronu Mattia, Binotto  İtalyan ekibin bu yıl ciddi bir performans düşüşü yaşamasına rağmen bunun "tek seferlik" bir durum olduğunu belirtti.

Binotto, "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde birkaç kez zaferler ve şampiyonluklar için savaştık. Ancak 1990 veya 1994 gibi galibiyetsiz sezonlar da vardı."

“2020 sadece sorunlarımız nedeniyle değil, aynı zamanda koronavirüs ve etkileri nedeniyle de zor bir sezondu. Umduğumuz kadar gelişemedik."

“2022 sezonu tamamen yeni nesil araçlarla ve yakında enerjimizin tamamını oraya ayırmamız gereken yepyeni bir projeyle geliyor.  2020 sezonu ise bizim için bir istisna sezonu olarak kalacak."

"Ben masaya yumruğunuzu vurmanın çözüm olmadığına inanıyorum. Bu yılki projeyi batırdık, bu çok açık. Yanlış yaklaşımı seçtik. Korona yüzünden her şey donduruldu ve sonuç olarak cezalandırıldık." dedi.

 

McLaren, Magnussen'i IndyCar takımı için düşünebilirmiş

Önceki haber

McLaren, Magnussen'i IndyCar takımı için düşünebilirmiş

Sonraki haber

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!

Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"

Kız arkadaşı, Bottas'ın motivasyonunu fotoğraflarla artırmaya çalışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kız arkadaşı, Bottas'ın motivasyonunu fotoğraflarla artırmaya çalışmış

Hamilton: "Takımlar şampiyonluğu, pilotlar şampiyonluğundan 'hemen hemen' daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Takımlar şampiyonluğu, pilotlar şampiyonluğundan 'hemen hemen' daha iyi"

Wolff: "Verstappen, Red Bull'un yapabileceğinden daha fazlasını yapıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Verstappen, Red Bull'un yapabileceğinden daha fazlasını yapıyor"

Hamilton 2021'de gerçekten F1'den ayrılabilir mi?
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Hamilton 2021'de gerçekten F1'den ayrılabilir mi?

McLaren, Magnussen'i IndyCar takımı için düşünebilirmiş
IndyCar IndyCar / Son dakika

McLaren, Magnussen'i IndyCar takımı için düşünebilirmiş

Son Haberler

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!
F1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı

Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"

McLaren, Magnussen'i IndyCar takımı için düşünebilirmiş
Indy IndyCar / Son dakika

McLaren, Magnussen'i IndyCar takımı için düşünebilirmiş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı

59dk
2
Formula 1

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!

39dk
3
Formula 1

Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"

1s
4
Formula 1

Kız arkadaşı, Bottas'ın motivasyonunu fotoğraflarla artırmaya çalışmış

5
Formula 1

Hamilton: "Takımlar şampiyonluğu, pilotlar şampiyonluğundan 'hemen hemen' daha iyi"

Son Haberler

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!
F1

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı
F1

FIA, "Pembe Mercedes" vakasından sonra 3D fotoğraf kopyalamalarını yasakladı

Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"
F1

Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"

McLaren, Magnussen'i IndyCar takımı için düşünebilirmiş
Indy

McLaren, Magnussen'i IndyCar takımı için düşünebilirmiş

Alonso, yeniden hızlanmasının birkaç yarış süreceğini kabul etti
F1

Alonso, yeniden hızlanmasının birkaç yarış süreceğini kabul etti

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.