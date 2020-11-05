Binotto: "2020'deki düşüş tek seferlik"

Ferrari bu yıl beklentilerin en çok altında kalan takım oldu ve geride kalan yarışlarda galibiyet almayı başaramadı.

İtalyan ekip şimdiye kadar iki podyum aldı ve toplamda 103 puanının sahibi oldu. Bundan ötürü de şampiyonayı altıncı sırada götürüyor.

Sky Italia'ya, konuşan Ferrari takım patronu Mattia, Binotto İtalyan ekibin bu yıl ciddi bir performans düşüşü yaşamasına rağmen bunun "tek seferlik" bir durum olduğunu belirtti.

Binotto, "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde birkaç kez zaferler ve şampiyonluklar için savaştık. Ancak 1990 veya 1994 gibi galibiyetsiz sezonlar da vardı."

“2020 sadece sorunlarımız nedeniyle değil, aynı zamanda koronavirüs ve etkileri nedeniyle de zor bir sezondu. Umduğumuz kadar gelişemedik."

“2022 sezonu tamamen yeni nesil araçlarla ve yakında enerjimizin tamamını oraya ayırmamız gereken yepyeni bir projeyle geliyor. 2020 sezonu ise bizim için bir istisna sezonu olarak kalacak."

"Ben masaya yumruğunuzu vurmanın çözüm olmadığına inanıyorum. Bu yılki projeyi batırdık, bu çok açık. Yanlış yaklaşımı seçtik. Korona yüzünden her şey donduruldu ve sonuç olarak cezalandırıldık." dedi.