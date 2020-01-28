Binotto: "2020'de düzlüklerde eskisi kadar güçlü olmayacağız"

Ferrari, geçen yıl iyi bir araca sahipti. Fakat bu araç düzlüklerde hızlı olmasına rağmen, virajlarda yavaş kalmıştı.

İtalyan ekip yeni sezonda aracın yere basma gücü seviyesini arttıracak ve böylelikle hem lastikleri daha iyi kullanabilmeyi hem de virajlarda hızlanmayı umuyor.

Aynı zamanda motor tarafında da değişiklikler yapılacak.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, tüm bunların ardından yeni aracın düzlüklerde eskisi kadar güçlü olmayacağını kabul etti.

Binotto, "Gelecek yıl aracımızda daha fazla yere basma gücüne sahip olmayı hedefliyoruz."

"Daha fazla yere basma gücüne sahip olacağımız için daha fazla sürüklenme de olacak. Düzlüklerde, şu an olduğumuz kadar hızlı olmayı beklemiyoruz."

"Çok fazla değişiklik yaptık. Güç ünitemiz ve silindirler mimari açıdan değişti."