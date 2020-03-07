Binotto: “2020’de de takım emirleri olabilir”
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sürücülerinin yarışmakta özgür olduğunu belirtti ancak “açık bir durumda” takım emirlerinin uygulanabileceğini söyledi.
Binotto, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc’in takımın çıkarlarının her zaman önceliğe sahip olacağını anladığını söyledi.
Geçtiğimiz sezonun öncesinde Binotto, Vettel’in takımın birinci sürücüsü ve şampiyonluk umudu olduğunu söylemişti.
Ancak şimdi iki sürücünün 2020’de eşit görüleceğini ve Leclerc’in şampiyonluk için savaşmaya hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Binotto, “Charles zaten hazır olduğunu kanıtladı. Geçen sene harika bir iş yaptı. Geçen yılın sonunda da sonuçlar açısından Sebastian’la aynı seviyedeydi. Şampiyonluk için savaşabileceğini kanıtladı.”
“2020 sezonuna başlarken aynı seviyede oldukları doğru. Önceliğin takım olduğunu bildiklerini düşünüyorum. Bu yüzden yine takım emirleri olabilir.”
“Takım emirleri olmayacağını söylemiyorum. Bir durumda tüm takımın çıkarı için takım emirleri olabilir. Ancak bu net bir durum olmalı.” şeklinde konuştu.
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Binotto, sürücülerin artık birbirlerini daha iyi anladığını ve artık ikiliye müdahale etmek zorunda kalmayacağına inandığını söyledi.
“Geçen sene, birbirlerini tanımaları için, nasıl davranmamız gerektiğini anlamak ve takımdaki rollerin ne olması gerektiğini anlamak için çok faydalı oldu.”
“Öncelik ne? Takım önce gelir. İki sürücünün birbirini daha iyi tanıdığını ve iyi davrandıklarını düşünüyorum. Tartışma seviyemizden, araca ve takıma katkıdan çok memnunum.”
“Yani genel olarak onlara söylenecek çok bir şey yok, çünkü pistte kazanabilmek için nelerin olması gerektiğini çok iyi anlıyorlar.”
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Scuderia Ferrari
|Editör
|Jonathan Noble
Binotto: “2020’de de takım emirleri olabilir”
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