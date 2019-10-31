Binotto: "2020, Mick Schumacher için önemli olacak"
Ferrari takım patronu Mattia Binoto 2020 sezonunun Mick Schumacher için önemli bir yıl olacağını söyledi.
Mick Schumacher bu yıl, Formula 2'de bir galibiyet aldı ve o yarış haricinde hiç podyuma çıkamadı. Sezon boyunca yapılan yarışların sadece sekizinde puan alabilen Alman pilot, şampiyonayı 51 puanla 12. sırada götürüyor.
Bununla birlikte Schumacher, Ferrari'nin sürücü akademisinde yer alıyor ve ismi Alfa Romeo koltuğu için anılıyor.
Ferrari Formula 1 takım patronu Mattia Binotto, Meksika'da Bild gazetesine verdiği demeçte, "Gelecek yıl Mick için oldukça belirleyiciyi bir yıl olacak." dedi.
Schumacher şu anda Formula 1 süper lisansı alabiliyor ancak Formula 2 sezonunu 12. sırada bitireceği için bu hakkı kaybedecek.
Eğer gelecek yıl ilk üçe girmeyi başaramazsa, süper lisansa sahip olamayacak. Dolayısıyla da Formula 1'e girme şansını bir başka yıla bırakacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Binotto: "2020, Mick Schumacher için önemli olacak"
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