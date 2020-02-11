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Formula 1 / Ferrari 2020 lansmanı / Son dakika

Binotto: "2020 aracı aynı görülebilir ancak tamamen farklı"

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Binotto: "2020 aracı aynı görülebilir ancak tamamen farklı"
Ekleyen:
, Şef Editör
11 Şub 2020 18:37

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2020 F1 araçları SF1000'in 2019 araçlarına benzediğini ancak aslında birçok konuda ekstrem çözümlerle farklı olduğunu söyledi.

Ferrari'nin 2020 aracı SF1000'e bakıldığında ilk olarak geçen seneki araca benziyor olsa da aracın özellikle orta bölümündeki değişiklikler dikkatlerden kaçmıyor.

Lansmanda konuşan takım patronu Binotto, "Kurallar aynı kaldığı için tamamen yeni bir araca geçmek zor."

"Bu aracın başlangıç noktası geçen seneki araç SF90 ancak mevcut konseptte elimizden geldiği kadar ekstrem seviyeye ulaştık."

"Maksimum aerodinamik performansı almaya, yere basma gücü seviyesi açısından maksimumu yakalamaya çalıştık. Bu yüzden aracın tamamı, monokok, güç ünitesi yerleşimi, vites kutusu çok dar olacak şekilde paketlendi. Bu görüntü olarak gayet açık." 

"Tüm bileşenler üzerinde çalışıyoruz. Süspansiyon sistemi piste çıkıldığında daha fazla esnek olacak şekilde tasarlandı. Yani pilotlarımızın ve pistin gereksinimlerine göre ayarları değiştirebileceğiz."

"Aracın ağırlığını azaltmak için çok çaba sergiledik. Güç ünitesinin sadece paketlemesi üzerinde değil, her bir bileşeni üzerinde çok fazla çalıştık. Yağ tüketiminin % 50 azaltılması konusundaki teknik kural değişikliğine hazırlandık."

"Geçen seneki araca çok benzer görünebilir ancak inanın bana geçen seneye göre tamamen farklı bir araç. Araç üzerindeki bir çok konsept çok ekstrem." dedi.

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Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari , Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari , Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Marc Gene, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Marc Gene, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Ferrari 2020 lansmanı
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

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