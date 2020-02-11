Binotto: "2020 aracı aynı görülebilir ancak tamamen farklı"

Ferrari'nin 2020 aracı SF1000'e bakıldığında ilk olarak geçen seneki araca benziyor olsa da aracın özellikle orta bölümündeki değişiklikler dikkatlerden kaçmıyor.

Lansmanda konuşan takım patronu Binotto, "Kurallar aynı kaldığı için tamamen yeni bir araca geçmek zor."

"Bu aracın başlangıç noktası geçen seneki araç SF90 ancak mevcut konseptte elimizden geldiği kadar ekstrem seviyeye ulaştık."

"Maksimum aerodinamik performansı almaya, yere basma gücü seviyesi açısından maksimumu yakalamaya çalıştık. Bu yüzden aracın tamamı, monokok, güç ünitesi yerleşimi, vites kutusu çok dar olacak şekilde paketlendi. Bu görüntü olarak gayet açık."

"Tüm bileşenler üzerinde çalışıyoruz. Süspansiyon sistemi piste çıkıldığında daha fazla esnek olacak şekilde tasarlandı. Yani pilotlarımızın ve pistin gereksinimlerine göre ayarları değiştirebileceğiz."

"Aracın ağırlığını azaltmak için çok çaba sergiledik. Güç ünitesinin sadece paketlemesi üzerinde değil, her bir bileşeni üzerinde çok fazla çalıştık. Yağ tüketiminin % 50 azaltılması konusundaki teknik kural değişikliğine hazırlandık."

"Geçen seneki araca çok benzer görünebilir ancak inanın bana geçen seneye göre tamamen farklı bir araç. Araç üzerindeki bir çok konsept çok ekstrem." dedi.

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