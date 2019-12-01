Binotto, 2019'daki mağlubiyete üzülmüyor

Ferrari, 2019 Formula 1 sezonunu ikinci sırada bitirdi ve sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde Mercedes'le aynı tempoyu ortaya koyamadı.

Yarıştan sonra konuşan Binotto, sezonla ilgili herhangi bir pişmanlığı ya da üzüntüsü olmadığını söyledi.

Sky F1'e konuşan Binotto, "Bu sezon için herhangi bir pişmanlığım yok. Elbette, ikinci sıradan memnun değiliz. Araçlarımız yeterli hıza sahip değildi, dayanıklılık kötüydü ve bazı kararları alırken yanılıyorduk. Ama pişman olacak ya da üzülecek bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini, hatta %100'ümüzü verdik ve kendimizden memnun olabiliriz. Evet, en iyisi değildik. Ama maksimum seviyeye ulaştık."

“Bu yıl her şeyimizi verdiğimizi söyleyebilirim fakat yeterli olmadı. Aracımızın yeterince hızlı ve dayanıklı olmadığını biliyoruz. Ama şimdi kış dönemi başlıyor ve en azından hem takım hem de organizasyon olarak sağlam temeller oluşturmak için çalışacak vaktimiz var. 2020'de diğerlerine meydan okumak istiyoruz. Hedefimiz bu."

“Her zaman en iyisini yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Aracımızın performansından, yaptığımız hatalardan, dayanıklılık sorunlardan ve alınan bazı kararlardan memnun değiliz. Dediğim gibi, üzgün ​​olduğumuzu sanmıyorum çünkü her zaman ileriye bakmak zorundayız."

“Sonuçta yoğun bir yıldı ve çok yorulduk, ancak 2019 kitabı kapandı ve yeni bir yıl başlıyor. Yeni bir yoldayız ve sabır lazım. Çalışacağız ve taraftarların zaferi hak ettiğinin farkında olacağız." dedi.

Binotto, son günlerde artan iddialara rağmen Lewis Hamilton'a değil, 2020 aracına odaklandıklarını söyledi.

"Şimdilik gelecek yılki araç hakkında düşünüyoruz. Önceliğimiz 2020 aracı üzerinde çalışmak, ki halen üzerinde çalışmamız gereken bir araç ve aero var."

“Yapılacak çok iş var ve bundan dolayı tatile girdiğimizi söyleyemem."

Binotto, Leclerc'i ve Vettel'i de övdü.

Binotto, “Charles'ı podyumda görmek önemliydi çünkü harika bir şampiyona çıkardı ve ondan çok memnunuz."

"Sezona bakarsanız, Charles Leclerc performansıyla sadece beni değil, herkesi şaşırttı.Yedi pole pozisyonu, iki galibiyet, pilotlar şampiyonasında Sebastian Vettel'i mağlup etmesi... Bütün bunlar zaten kendi başına konuşuyor. Elbette durum sezon boyunca değişti. Avustralya'da bir deneyimli ve bir çaylak pilotumuz vardı. Ama şimdi iki hızlı ve deneyimli pilotumuz var. Böylece 2020'de bu durumda devam edeceğiz."

“Ayrıca Sebastian çok motive olmuş durumda ve bunu sezonun ikinci yarısında gösterdi." dedi.