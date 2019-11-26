Binotto: "2019 bizim için inşa yılıydı"

Ferrari bu yıl inişli çıkışlı bir yılı geride bıraktı ve özellikle ilk yarıda istediği sonuçları elde etmeyi başaramadı.

Bu yıl öncesinde takım patronluğuna Mattia Binotto getirilirken, buna bağlı olarak teknik departmanda değişiklikler yapıldı. Ayrıca Kimi Raikkonen de beş yılın ardından yerini Charles Leclerc'e bıraktı.

Binotto, 2019'u ikinci sırada noktalamalarının ardından bunun kendileri için bir inşa yılı olduğunu dile getirdi.

"Abu Dabi'de uzun sezonun son Grand Prix'si olacak. Ferrari’de, bizler için yeni bir başlangıç ​​yılı oldu. Takım üyeleri yeni rollere geçti, Charles takımdaki ilk sezonunu geçirdi ve bu yıl geleceğin temellerini atmaya çalıştık."

"Elbette inişler ve çıkışlar vardı. Sezonun ilk yarısı istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle yaz tatilinden sonra kayda değer bir tepki göstermeyi başardık. Arka arkaya üç yarış kazandık ve art arda altı pole pozisyonu elde ettik. Ferrari'nin 90. yılına yönelik Milan'da yaptığımız inanılmaz kutlamadan sadece birkaç gün sonra Monza'da kazanmayı başardık ve bu iyiydi."

"İkinci bitirmek elbette Ferrari için hiçbir zaman yeterli olmayacak. Bu inşa sürecini devam ettirmek için çok yoğun bir kış geçireceğiz. Amacımız bizi bekleyen zorluklara baş edebilmek adına daha güçlü dönmek olacak."

"Sezon biterken, tüm sezon boyunca bize verdikleri tutkulu desteklerden ötürü tüm Ferrari fanlarına teşekkürler. Bu hafta sonu onlar için mümkün olan en iyi sonucu alarak sezonu bitirmeye çalışacağız."

Charles Leclerc hafta sonuyla ilgili, "Bu yarışta çoğu sürücünün kaybedecek bir şeyi yok, bu yüzden herkes en üst seviyede sürüyor. Ferrari ile sezonun son yarışını sabırsızlıkla bekliyorum." derken, Sebastian Vettel, "Burada iyi bir sıralama turu geçirmek çok önemli. Sezonu iyi şekilde bitirme fırsatı veriyor fakat rakiplerimizin güçlü olduğunu biliyoruz. Bu yüzden heyecan verici bir yarış bizi bekliyor." dedi.