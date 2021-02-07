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Formula 1 / Röportaj

Mick Schumacher'ı tanımak: Alman pilot hakkında bilinmeyenler

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Mick Schumacher'ı tanımak: Alman pilot hakkında bilinmeyenler
Ekleyen:
, Editör

Ünlü bir soyada sahip olsa da Haas'ın yeni pilotu ve 2020 F2 Şampiyonu Mick Schumacher, artık kendi yolunu çizmeye başladı. F1'deki ilk sezonundan önce Alman pilotu biraz daha iyi tanıyalım dedik...

Mick Schumacher, Formula 1.com'a özel röportajında kendisinden bahsetti.

Nerede doğdu, nerede yaşıyor:

Schumacher: "İsviçre'nin Genolier şehrinde doğdum. Şimdi yine İsviçre'de, Gland'da yaşıyorum. Ben olduğum yerde mutluyum ama açıkçası bir yarış pistinde daha çok zaman geçiriyorum o yüzden buraya ikinci evim diyebilirim!"

Yarışla ilgili "en iyi" şey:

"Rekabet. Sadece rekabeti seviyorum. Yarışmak ve tekerlek tekerleğe mücadele etmekten haz duyuyorum. Sıralamalarda o mükemmel turu yakalar ve yarışı kazanırsanız, o sırada hissettiğiniz o duygu tarif edilemez. Ayrıca pek çok açıdan gelişmiş, motor sporları dünyasında bulunan bu dehalarla çalışmayı da seviyorum."

Yaşam tarzıyla ilgili "en kötü" şey:

"Ailenle fazla zaman geçirmiyorsun. Çok uzun süre dışarıdasın, ama aslında 9-5'lik bir işin varsa aileni daha fazla göremezsin! Yarış pilotları olarak sahip olduğumuz tutku sayesinde yaşamımızı sürdürüyoruz, uğraştığım bu spordan zevk alıyorum. Bu yüzden fedakarlık yapmak ve bunun her anından zevk almak benim için çok daha kolay."

Griddeki en iyi arkadaşı (var mı):

"Geçen sene Sean Gelael ile çok yakındım. Kişisel olarak çok iyi bir yıl geçirdik, hatta buluştuğumuzda dart veya basketbol oynarız. Sochi'de biraz basketbol oynamıştık ki daha önce hiç oynamamıştım, ilginç olmuştu."

Yarış pilotu olmasa ne olurdu:

"Bunu gerçekten hiç düşünmedim ama belki trafik polisi gibi bir şey olabilir. Bu ilginç olurdu."

Okuldaki en sevdiği ders:

"Spor! Okuldan hoşlanmadığımdan değil ama ona odaklanacak vaktim hiç olmadığı için... Aklım her zaman yarış veya kartingdeydi bu yüzden genellikle derslerin yarısını kaçırırdım. İkisine birden yetişmek işleri zorlaştırırdı. Böyle olmak gerekiyordu ve başardık, ama hiç kolay olmadı."

 

Seyahat ettiği en iyi yer:

"Çimlerin her zaman daha yeşil olduğunu (başka durumların insanların kendi durumundan daha iyi olması anlamını taşıyan bir deyim) söyleyebilirsiniz, ama ben olduğum yeri seviyorum! Hindistan'daki MRF Challenge'da çok şey gördüm, aynı zamanda Avustralya'ya da birkaç kez gittim ve çok beğendim. Bu ülkelerdeki insanlar daha farklı ve siz kişisel olarak onlardan çok şey öğreniyorsunuz."

Nereyi ziyaret etmek isterdi:

"Sri Lanka'yı görmek çok ilginç olabilirdi. Hindistan'dan biraz farklı ve ben bu farklılığın ne kadar olduğunu görmek istiyorum. Ayrıca Kosta Rika, çünkü doğayı, yılanları, kurbağaları ve bunun gibi şeyleri seviyorum ama dürüst olalım ki asla bir örümcek hayranı olamadım!"

Favori film:

"Film izlemeyi severim! En sevilenler Harry Potter serisi veya Avatar olabilir. O filmlerin arkasındaki teknoloji gerçekten büyüleyici."

Sahip olduğu en değerli şey:

"Rental Kart Şampiyonası'nda babamın kazandığı ve bana hediye ettiği küçük kupa! Altı yaşımdan beri saklarım, odamın en güzel köşesinde durur. Ben kazanmasam da bu sahip olduğum en önemli kupa!"

Motor sporlarındaki kahramanı:

"Kesinlikle babam! Onun neler başardığına bakıyor ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. O, çok uzun zaman boyunca benim için bir kıstas oldu ve hâlâ da öyle. Bu yüzden her zaman ona atıfta bulunacağım. Bu, hem spor tarafında hem de insanlık açısından böyle. Tüm bu yıllar boyunca sağladığı tutarlılığa ve yere nasıl sıkı sıkı bastığına her zaman hayran kalacağım. Bu çok takdir ettiğim, aynı zamanda kariyerim boyunca öğrenip uygulayabileceğim bir şey."

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Editör Zeynep Temel

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