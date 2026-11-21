Formula 1 Las Vegas GP

Bilgi: Las Vegas GP'de pole pozisyonu Antonelli'ye mi yoksa Verstappen'e mi yazılacak?

Kimi Antonelli, Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turlarında en hızlı zamanı elde ederek seansı ilk sırada tamamladı. Ancak Mercedes pilotunun içten yanmalı motor değişikliği nedeniyle aldığı beş sıra grid cezası, yarışın başlangıç dizilişini değiştirdi. Böylece Antonelli'nin derecesi sıralama turlarının zirvesinde kalırken, Las Vegas Grand Prix'sinin resmî pole pozisyonu Max Verstappen'e geçti.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 21 Kas 2026 08:51

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Formula 1'de sıralama turlarını en hızlı tamamlayan pilot ile yarışa pole pozisyonundan başlayacak pilot her zaman aynı kişi olmayabiliyor. Las Vegas'ta bunun örneğini Kimi Antonelli ve Max Verstappen üzerinden gördük.

Antonelli, Q3'te 1:33.893'lük derecesiyle Verstappen'i 0,258 saniye geride bıraktı ve sıralama turlarının en hızlı ismi oldu. Ancak Mercedes pilotunun hafta sonu öncesinde aldığı beş sıra grid cezası nedeniyle yarışa altıncı sıradan başlaması kararlaştırıldı. Verstappen ise ikinci en hızlı zamanı yapmasına rağmen ilk sıraya yükseldi.

Burada birbirinden ayrılması gereken iki kavram var: sıralama turlarının en hızlı derecesi ve yarışın resmî pole pozisyonu.

Antonelli, sıralama turlarının sonuçlarında birinci sırada yer alıyor. Attığı tur silinmedi, derecesi geçerliliğini koruyor ve seansı en hızlı tamamlayan pilot unvanını kaybetmiyor. Ancak grid cezaları uygulandıktan sonra oluşturulan resmî yarış başlangıç dizilişinde ilk sırada Verstappen bulunuyor.

Dolayısıyla Las Vegas Grand Prix'sinin resmî pole pozisyonu Max Verstappen'e ait. Antonelli ise sıralama turlarının en hızlı ismi olmasına rağmen yarışa altıncı sıradan başlayacak. Böylelikle Verstappen, kariyerinin 51. pole pozisyonunu lde etmiş oldu.

Pole pozisyonu neden Antonelli'ye değil Verstappen'e verildi?

Formula 1'de pole pozisyonu, yarışın resmî başlangıç gridindeki ilk sırayla ilişkilendiriliyor. Sıralama turlarında en hızlı zamanı elde etmek tek başına pole pozisyonunu garanti etmiyor. Pilotun aldığı grid cezaları da başlangıç sıralamasına uygulanıyor.

Antonelli'nin cezasının nedeni, Mercedes'in aracında yeni bir içten yanmalı motor kullanması ve sezon için izin verilen bileşen kullanım sınırının aşılmasıydı. Bu nedenle İtalyan pilota beş sıra grid cezası verildi.

Bu ceza, Antonelli'nin sıralama turlarında elde ettiği dereceyi geçersiz kılmıyor. Yalnızca yarışın başlangıç sıralamasında beş pozisyon gerilemesine neden oluyor. Böylece Antonelli'nin önünde yer alan pilotlar birer sıra yükselirken Verstappen pole pozisyonuna yerleşiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

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