Bild'e göre Haas'ın ikinci koltuğuna Giovionazzi geçebilir

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Haas takım patronu Gunther Steiner, Nikita Mazepin'le yollarını ayırmaları halinde, kimi direksiyona geçirecekleri sorusuna" Pietro Fittipaldi" yanıtını vermişti.

Bu şekilde konuşması o noktada mantıklıydı çünkü halihazırda Fittipaldi ile kontratları bulunuyor ve yedek pilota ihtiyaç duymaları halinde Brezilyalı sürücüyü kullanabilirler.

Fittipaldi, 2020'nin sonunda Romain Grosjean'ın yaptığı büyük kaza sonrası Haas ile iki Formula 1 yarışına çıkmış ve iyi de bir iş yapmıştı. Ancak Brezilyalı sürücü kariyerine bakıldığında, tam sezon yarışacak kadar iyi olup olmadığıyla alakalı tartışmalar var.

Ayrıca araç gelişiminde ne durumda olduğu da bir muamma.

Bu nedenle Alman Bild gazetesi, Mazepin'in koltuğunu devralacak kişinin Mazepin değil, Giovinazzi olacağını yazdı.

Bild, bilgilerinin büyük oranda Sky ile örtüştüğünü fakat Nikita Mazepin'in yerini alacak ismin Fittipaldi değil Antonio Giovinazzi olacağını belirtti.

Giovinazzi'nin seçilmesi, bazı nedenlerden dolayı mantıklı olacak. Sonuçta Alfa Romeo ile yarıştığı için halihazırda F1 deneyimi ve formu var.

Deneyimli sürücü, hâlâ Ferrari bağlantılarına sahip ve İtalyan ekibin yedek pilotluğunu yapıyor.

Buradaki temel problem Formula E'deki mevcut takımı Dragon'un, İtalyan sürücünün hemen takımdan ayrılmasına izin verip vermeyeceği gibi görünüyor.

Fakat kaynaklar, Giovinazzi'nin halihazırda Ferrari'nin yedek pilotu olmasından dolayı, sözleşmesinde F1'den teklif alması halinde ayrılabileceği yönünde bir madde olduğunu belirtiyorlar.