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Formula 1 / Son dakika

Bild: "2020'de Spa, Monza ve Zandvoort'ta yarış yapılmayacak"

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Bild: "2020'de Spa, Monza ve Zandvoort'ta yarış yapılmayacak"
Ekleyen:
, Editör
29 Nis 2020 06:11

Alman gazetesi Bild, 17 yarışlık Formula 1 takvimininde Belçika, İtalya ve Hollanda Grand Prix'lerinin yapılmayacağı iddiasını ortaya attı.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Chase Carey, Liberty Media ve FIA'nın 5 Temmuz'da Avusturya'da sezona başlamak için çok çalıştıklarını açıkladı ve yeni takvimin kısa bir süre önce planlanarak, çok ağır eksikliklere sahip olabileceğini söyledi.

Alman gazetesi Bild tarafından açıklanan son söylentilere göre, 2020 dünya şampiyonası üç tane çift yarışa sahip olacak: Spielberg (5 ve 12 Temmuz) ve Silverstone (26 Temmuz ve 2 Ağustos) Macaristan (16 ve 18 Ağustos).

Ancak bu takvimin oluşması için, gerçek tarihte Monza'nın yerini alan Bakü'ye, Budapeşte'den 6 Eylül'de ayrılmak koşuluyla gitmelisiniz. Monza, 1980 sezonundaki yokluğu dışında, 1950'den beri İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı.

Bununla beraber Imola pisti yönetimi, Eylül ayının başında yarışın yapılması için çifte yarış çözümü konusunda planlamalar yapıyor, ancak koronavirüs pandemisinin İtalya'daki gidişatı, Liberty Media'nın herhangi bir risk almasına neden olmuyor. 

Monza'nın yanında ağır yokluğa sahip olacak olan pistlerden bir tanesi de Belçika hükümetinin büyük ölçekli olaylara getirdiği düzenlemeler nedeniyle ciddi bir şekilde iptal riski altında olan Spa-Francorchamps pisti. Her ne kadar bu durum, önümüzdeki günlerde tekrar tartışılacak olsa da, spor açısından büyük bir kayba sahne olunabilir. Böyle bir durumda ise, takvimin dört tarihi köşe taşından üçü - Monza, Spa ve Monte Carlo - doğrudan 2021'e ertelenecek.

Son olarak, Bild'e göre, iptal olacak yarışlardan bir diğeri, son haftalarda birkaç kez kapalı kapılar ardında yapılacak bir yarışın olumsuzluğunun altını çizen Zandvoort olacak. Hollanda'da, son yıllarda Max Verstappen'in başarısı sayesinde oluşan coşku nedeniyle pist yönetimi, yarışın seyircisiz yapılmasının mümkün olmadığını söylemişti. 

Bild'e göre 2020 F1 Takvimi:

Tarih Grand Prix Pist
5 Temmuz Avusturya Red Bull Ring-Spielberg
12 Temmuz Avusturya Red Bull Ring-Spielberg
26 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
2 Ağustos Birleşik Krallık Silverstone
16 Ağustos Macaristan Hungaroring
18 Ağustos Macaristan Hungaroring
6 Eylül Azerbaycan Bakü
20 Eylül Singapur Marina Bay
27 Eylül Rusya Sochi
4 Ekim Çin Şanghay
11 Ekim Japonya Suzuka
25 Ekim Birleşik Devletler Circuit of the Americas
1 Kasım Meksika Autodromo Hermanos Rodriguez
8 Kasım Brezilya Interlagos
22 Kasım Vietnam Hanoi
6 Aralık Bahreyn Sakhir
13 Aralık Abu Dhabi Yas Marina
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

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