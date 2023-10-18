Bianca Bustamante, McLaren'ın gelişim programına katıldı
Bianca Bustamante bugün McLaren Sürücü Gelişim programına katıldı ve bunu başaran ilk kadın pilot oldu. Bianca, 2024 sezonunda F1 Academy'de McLaren adına yarışacak.
18 yaşındaki Filipinli Bianca, beş yaşından beri yarışlara katılıyor ve Asya'da birçok karting şampiyonluğu kazanmayı başardı.
Bianca, şimdiye kadar W Series, Formula 4 BAE Şampiyonası, İtalya Formula 4, USF Juniors ve son olarak 2023 F1 Academy'de yarıştı.
Bu sezon iki birincilik ve iki podyumu bulunan Bianca, Austin'deki Birleşik Devletler Grand Prix'sinde bu yılki son yarışına çıkacak.
Bianca, Emanuele Pirro liderliğindeki McLaren Sürücü Gelişim programında Ugo Ugochukwu, Gabriel Bortoleto, Ryo Hirakawa ve Pato O'Ward'a katılacak.
Bianca, ayrıca anlaşma kapsamında 2024 F1 Academy sezonunda ART Grand Prix ile yarışarak McLaren'ı temsil edecek.
McLaren Sürücü Geliştirme Programı Direktörü Emanuele Pirro, "Bianca'nın Sürücü Gelişim programımıza katılmasından memnuniyet duyuyorum."
"Kendisi parlak bir iş ahlakına sahip, ekibimizin değerleriyle uyumlu ve gelecekte başarılı olabilecek bir yetenek."
"Bianca'nın bir yarış pilotu olarak gelişimi için kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bianca'nın F1 Academy serisinde takımı temsil edecek olmasından dolayı da heyecanlıyız."
"2024'te onu Papaya'da yarışırken görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
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