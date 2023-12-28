Bianca Bustamante, Lance Stroll'den özür diledi

Filipinli Bianca Bustamante, Ekim ayında McLaren'ın genç sürücü programına katıldı ve gelecek sezon İngiliz ekibi F1 Akademi'sinde temsil edecek.

Önceki gün, Aston Martin pilotu Lance Stroll'den özür dilemek zorunda kalmasına neden olan bir skandala karıştı.

Bir TikTok videosunda McLaren'in Akademi Sürücüsü Bianca Bustamente ile ilgili 'abartılıyor' yorumu yapıldı; sonrasında bir X kullanıcısı bunu alıntılayıp 'Otistik Stroll gibi spora parasıyla girenler varken, Bianca'nın nasıl abartıldığını söyleyebilirsiniz' yazdı.

Bianca da bu gönderiyi beğendi. Kendisine büyük tepkiler gelince de gönderiyi 'yanlışlıkla' beğendiğini söyledi.

Tepkilerin artmasının ardından bir mesaj yayınlayan Bustamante, meslektaşından ve taraftarlardan özür diledi.

Bustamante, "İçtenlikle özür dilerim. Uygunsuz bir tweeti 'beğenerek' hata yaptığımı kabul ediyorum ve çok sayıda insanı incittiğimin farkındayım."

"Sayfa akışına bakıyordum ve bu gönderiye yanlışlıkla 'beğeni' koydum. Daha sonra bunu öğrenir öğrenmez hemen 'beğeniyi' kaldırdım."

"Otizmli kardeşi olan biri olarak, bu insanların sorunlarını tamamen anlıyorum." dedi.

Sonrasında, "Beni kişisel olarak etkilediği için otizm konusunu çok ciddiye alıyorum."

"Bu tür yorumları desteklemediğim için hem Lance Stroll'den hem de yaşananlardan ötürü rahatsızlık duyan herkesten özür dilerim."

"Umarım yarış camiası, yaşananların tamamen bir 'kaza' olduğunun farkına varır ve içtenlikle dilediğim bu özrü kabul eder." diye ekledi.