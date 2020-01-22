Beyin cerrahı: "Schumacher, onu hatırladığımızdan daha farklı görünüyor olacak"

2013'ün Aralık ayında Fransız Alpleri'nde kayak kazası yaparak başından ciddi şekilde yaralanan Michael Schumacher, 6 yılı aşkın bir süredir tedavi görüyor.

Durumunun nasıl olduğu bilinmiyor ancak yürüyemediği, konuşamadığı ve etrafındaki insanlarla sadece gözleri yardımıyla anlaştığı söyleniyor.

Schumacher ailesi, Alman pilotun tedavisi için her türlü çabayı gösterse de, sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayı reddediyorlar.

Bununla birlikte hareket edemiyor olmasından ötürü kaslarının neredeyse tamamını kaybetmesinden endişe ediliyor.

Diario Uno'ya konuşan beyin cerrahı Nicola Acciari, Schumacher'in artık vücut olarak eskiden bildiğimi Schumacher olmayacağını söyledi.

Daily Mail'de yer alan haberde Acciari, "Çok değişmiş ve bozulmuş bir organik, kas ve iskelet yapısıyla, pistte hatırladığımız kişiden çok farklı bir kişi hayal etmemiz gerekiyor."

"Tüm bunlar, zarar gördüğü beyin travmasının bir sonucu." ifadelerini kullandı.