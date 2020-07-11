Beşinci olan Ocon: "Yağmurda kendimi çok iyi hissediyorum"

Renault pilotu Esteban Ocon, sıralama turlarının yıldızlarından biriydi ve harika bir performans ortaya koydu.

Daniel Ricciardo'yu geride bırakan Ocon, günü beşinci sırada tamamladı ve yeni takımıyla en iyi sıralama pozisyonunu elde etti.

Ocon, Racing Point'te yarıştığı dönemde de yağmurda iyiydi.

Günün ardından konuşan genç pilot, "Harika hissettirdi. Elbette yağmurda böyle bir sonuç bekleyemezsiniz. Sonuç iki türlü de olabilir, ancak uzun bir aradan sonra yeni takımımla ilk beşe geri dönmekten çok memnunum. Bu, harika hissettiriyor. Bu sonuçlar almak için çabalıyoruz."

“Beşinci olmayı beklemiyordum. Yağmur her yağdığında, Formula 1 aracının direksiyonunda kendimi çok rahat hissediyorum. Bugün yine bir çok iyi bir iş yapmayı başardık!"

"Sürüş yaparken kendime güveniyordum, ancak Q3 için yeni lastiklerimiz yoktu çünkü Q1'de iki set kullandık. Tabii ki bu, bir hataydı. Bu, Q3'ü biraz daha zorlaştırdı, bu yüzden masanın üzerinde biraz daha performans kaldığını düşünüyorum. Ancak genel olarak yarın için harika bir başlangıç ​​pozisyonumuz olduğunu ve eğer yarış kuru ise, yine harika bir araca sahip olacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden yarış için sabırsızlanıyorum."

"Pazar günü çok yakın olacak. Elbette arkada kalan araçlar diğerlerini geçmeye çalışacaklar. Arkadan başlamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum, geçen hafta başladığım yerdi ve geçiş yapmak zordu, bu yüzden ön tarafa başlamak büyük bir avantaj."

"Her gün, her seansta bir şeyleri geliştiriyorum ve temelde kendime daha fazla güveniyorum." dedi.