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Tüm takımlardan ortak açıklama: "Toto Wolff'u biz şikayet etmedik"

Mercedes dışındaki dokuz takımın tamamı Toto Wolff ve Susie Wolff ile alakalı FIA'ya şikayette bulunmadıklarını açıkladılar.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff ve eşi Susie, olası bir çıkar çatışması nedeniyle FIA Uyum departmanı tarafından soruşturma altına alınmıştı.

İddiaya göre F1 takım patronları, Toto&Susie çiftinin faaliyetleri hakkındaki şikayette bulundular ve FIA da bunun üzerine harekete geçme kararı aldı.

İkilinin normalde ana kanallar aracılığıyla elde edilemeyecek bilgilere erişiminin olduğu ve bunun bir çıkar çatışması olarak görülebileceği yönünde endişeler vardı.

FIA'dan Salı günü yapılan açıklamada, "FIA, bir FOM üyesi tarafından gizli nitelikteki bilgilerin bir F1 takım patronuna aktarıldığı iddiasına yönelik basında yer alan spekülasyonların farkındadır. FIA Uyum Departmanı konuyu incelemektedir." denilmişti.

Bu bilgiler, takımların çoğunluğunun FIA'ya şikayette bulunduğunu işaret ediyordu fakat bugün akşam ortak bir bildiri yayınlayan F1 takımları, FIA'ya Toto Wolff ile alakalı herhangi bir şikayette bulunmadıklarını duyurdular.

Sekiz takımın yayınladığı ortak bildiride, "Bir F1 Takım patronu ile bir FOM personeli arasında gizli bilgilerin aktarıldığı iddiasına ilişkin FIA'ya herhangi bir şikayette bulunmadığımızı teyit edebiliriz."

"Hem gelecek sezondan itibaren kendi renk düzenimizi vererek katılımcı olma taahhüdünde bulunduğumuz F1 Akademisi'ni hem de seri CEO'sunu desteklenmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz." denildi.

Güncelleme: Tüm takımlar ortak bildiri yayınladı.

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