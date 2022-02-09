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Beş takım, Barselona'da çekim günü yapmayı planlıyor

F1Maximaal'ın haberine göre beş takım, yeni araçlarıyla Barselona'da çekim günü düzenlemeyi planlıyor.

Beş takım, Barselona'da çekim günü yapmayı planlıyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1'de her sezon takımlara 100 kilometrelik sürüş yapabilecekleri iki ayrı reklam çekimi hakkı veriliyor.

Bu çekim günlerinde takımlar, o yılki aracı piste çıkarıp, 100 kilometre boyunca sürüş yapabiliyorlar. Araçlarda Pirelli'nin gösteri lastikleri oluyor ve herhangi bir parça test edilemiyor. Kısacası böyle testlerde performans çalışması olmuyor.

Yine de takımlar, özellikle sezon öncesinde bu hakları kullanıp, yeni araçlarındaki olası mekanik sorunları görmeye çalışıyorlar.

Bu yıl araçlar tamamen değişeceği için sezon öncesinde reklam çekimi yapılması oldukça muhtemel.

F1Maximaal'in haberine göre beş takımın Barselona'da test yapacağı kesinleşti.

Haas, 21 Şubat için pisti kiralamışa benziyor. Amerikalı ekip yeni renk düzenini geçen cuma tanıtmıştı.

Ayrıca 22 Şubat için Ferrari ve Alpine, Barselona pistini kiraladılar. Bu, iki takımın aynı gün pisti paylaşacağı anlamına geliyor.

Geçen yıl da bazı takımlar Bahreyn'de beraber test yapmıştı.

23-25 Şubat'taki testlerin ardından iki takım daha Barselona'da test yapacak. İddiaya göre Williams 26, Alfa Romeo ise 27 Şubat'ta test yapacak.

Ayrıca Mercedes, McLaren, Red Bull ve Aston Martin'in ilk test için Silverstone'u tercih edeceği düşünülüyor.

AlphaTauri'nin ise İtalya'da bir pist tercih etmesi oldukça muhtemel.

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