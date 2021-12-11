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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Beş sürücü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Beş sürücü, sıralama turlarında yaşanan olayların ardından hakemler tarafından görüşmeye çağrıldılar.

Beş sürücü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

Sıralama turlarının özellikle ikinci bölümünde, yoğun trafik bazı sürücülerin işini oldukça zorlaştırdı.

Son dakikalarda, sürücüler adeta birbirleriyle yarış yapar gibi savaştılar ve Vettel, yavaş giden sürücüler nedeniyle son sektörde aracını sola çekip trafiğin geçmesini bekledi.

Ayrıca Daniel Ricciardo da Fernando Alonso'nun turunu engelledi ve İspanyol pilot oldukça sinirlendi.

FIA, sıralama turlarının ardından Alonso, Ricciardo, Vettel, Pierre Gasly ve Esteban Ocon'u görüşmeye çağırdı.

Vettel iki ayrı olay nedeniyle hakemlere açıklama yapmak zorunda kalacak.

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