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Beş sürücü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Beş sürücü, sıralama turlarında yaşanan olayların ardından hakemler tarafından görüşmeye çağrıldılar.
Sıralama turlarının özellikle ikinci bölümünde, yoğun trafik bazı sürücülerin işini oldukça zorlaştırdı.
Son dakikalarda, sürücüler adeta birbirleriyle yarış yapar gibi savaştılar ve Vettel, yavaş giden sürücüler nedeniyle son sektörde aracını sola çekip trafiğin geçmesini bekledi.
Ayrıca Daniel Ricciardo da Fernando Alonso'nun turunu engelledi ve İspanyol pilot oldukça sinirlendi.
FIA, sıralama turlarının ardından Alonso, Ricciardo, Vettel, Pierre Gasly ve Esteban Ocon'u görüşmeye çağırdı.
Vettel iki ayrı olay nedeniyle hakemlere açıklama yapmak zorunda kalacak.
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Beş sürücü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı
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