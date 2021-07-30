Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Sezon arasına artık sadece bir yarış kaldı ve genel görüş, güce pek duyarlı olmayan Macaristan GP'de güç ünitesi değişikliği olmayacağı yönündeydi.

Çünkü geleneksel olarak bu tarz değişiklikler için Belçika veya Monza gibi pistler tercih ediliyor.

Ancak bugün, Macaristan GP öncesi FIA tarafından yayınlanan belgede, beş aracın güç ünitesinde değişiklik olduğu görüldü.

Max Verstappen, Britanya GP'deki kazadan sonra bu hafta sonu dördüncü egzozuna geçmek zorunda kaldı. Ayrıca Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly de dördüncü egzozuna geçti.

Esteban Ocon ise, artık kendisini ceza almaya çok yaklaştıran yedinci egzozuna geçiş yaptı.

Motor tarafında Fernando Alonso bu yılki üçüncü MGU-H ünitesine geçiş yaptı.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images