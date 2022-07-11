Bernie Ecclestone'a dolandırıcılık sebebiyle soruşturma açıldı

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91 yaşındaki Ecclestone 40 sene boyunca Formula 1'in haklarını elinde bulundurmuş, 2016'da sporun haklarını Liberty Media'ya satmasının bir sene sonrasında şirket tarafından CEO pozisyonundan alınmış ve F1 macerası son bulmuştu.

Son dönemde birçok olayla gelen Ecclestone ile ilgili Britanya Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), birtakım dolandırıcılık suçlamalarına karşı Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) tarafından yürütülen bir soruşturmayı takip ettiğini söyledi.

Açıklamada "CPS, Bernard Ecclestone'a karşı bir suçlamaya izin verdi." ifadesinin yanı sıra, dolandırıcılık suçlamasının "400 milyon sterlini aştığına inanılan yurtdışında tutulan varlıkların varlığını HMRC'ye beyan etmemesiyle ilgili" olduğunu söyledi.

Ecclestone geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kurşun atabileceğini" söylemiş, Mayıs ayında ise yasadışı silah taşımaktan ötürü Brezilya'da gözaltına alınmıştı.

Bernie Ecclestone, Formula 1 eski patronu Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images