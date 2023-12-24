Bernie Ecclestone, kafatası kırılan Newey'e ihtiyaç duyduğu anda nasıl yardım etti?

Newey, 2021 yazında Hırvatistan'da meydana gelen kazada birden fazla kafatası kırığı yaşadı ve eşi Amanda aylar sonra iyileşmesinin 'mucizeden başka bir şey olmadığını' ve sonuç olarak 'hayatımın aşkını kaybetmeye yaklaştığını' yazdı.

Newey'nin kendisi olaydan sonra yaşanan olayın aptalca olduğunu söyledi. Ancak kazadan önceki günlerde F1'in eski sahibi Ecclestone ile birlikte olduğu için Newey'ler ona ulaştı ve Ecclestone'un bağlantıları erken tedavi konusunda yardımcı oldu.

Newey yabancı bir ülkede tedaviye ihtiyaç duyduğunda bayan Newey, Ecclestone'u aradı ve o da bağlantılarını kullanarak bir hastane yatağı buldu.

Yine de işlerin ters gitme riski olduğunda, onu mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye geri götürmek için bir telefon daha edildi.

Formula For Success podcast'inde Newey, "Yani, tüm kazalar aptalcadır ama bu özellikle aptalcaydı."

"Ama sanırım bunun sonucunda etrafınızdaki insanların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı."

"Sonunda kafatasım çatladı ve şansıma, eşim ve ben önceki birkaç gün Bernie ve Fabi Ecclestone ile birlikteydik."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

"Çok iyi bir durumda değildim. Mandy Bernie'yi aradı ve 'Bak, bu iyi görünmüyor' dedi. Biraz rengi atmış görünüyor, onu hastaneye götürmeliyiz' dedi."

"Böylece Bernie beni teknesine almayı teklif etti. Eski sevgilisi [Slavica] Hırvat, biz de Hırvatistan'daydık, o da eski sevgilisini aradı, o da başbakanı aradı, o da Bosna'da tatilde olan beyin cerrahisi başkanını aradı ama ambulans çok hızlı bir şekilde beni hastaneye yatırmak için harekete geçti."

"Daha sonra Split'teki bu Hırvat hastanesine yatırıldım. Split'e turist olarak giderseniz, gerçek bir İtalyan Akdeniz havası vardır. Çok göz alıcıdır. Ama hastaneye giderseniz, Stalingrad'da da olabilirsiniz. 1960'lardan kalma, dezenfektan kokan porselen karolarla döşenmiş bir yerdi."

"Yatağımın ucuna üç doktor adam geldi. Bunlar anestezist, çene cerrahı ve beyin cerrahı olmalıydı. Hepsi de oldukça gençti ve içlerinden biri makul bir İngilizce konuşarak, 'Bildiğiniz gibi kafatasınız çatlamış ve çok hızlı bir şekilde ameliyat etmemiz gerekiyor çünkü aksi takdirde gözünüzü kaybedebilirsiniz' dedi."

"Ben de 'Tamam, peki ameliyatta ne var?' diye sordum."

"'Oh, keseceğiz, yerine yerleştireceğiz ve her şey mükemmel olacak."

"'Peki, ameliyat sırasında gözün zarar görme riski nedir? - Oh, hiç risk yok."

"'Tamam, peki ameliyat sırasında beyin hasarı riski nedir? - Oh, %5, belki %10"

"Bu noktada Mandy'yi aradım ve 'Tanrı aşkına, beni buradan çıkarın!' dedim. Ve sonra Bernie, Fabi, Christian ve Joe Macari başta olmak üzere hepsi harekete geçerek beni eve götürdüler ve İngiltere'de ameliyat edildim." dedi.