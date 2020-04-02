Bernie Ecclestone 89 yaşında baba oluyor!
89 yaşındaki Bernie Ecclestone'nın eşi Fabiana'nın hamile olduğu ve F1'in eski patronunun dördüncü kez baba olacağı iddia edildi.
Ekim ayında 90 yaşına girecek olan Bernie Ecclestone, kimseyi şaşırtmayacak gibi görünüyor.
Bu kez gündeme gelmesinin sebebi, söylediği sözler değil. Formula 1'in eski patronunun 89 yaşında dördüncü kez baba olacağı iddia edildi.
Sport1 ve F1insider'e göre, 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi şu anda hamile ve Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getirecek.
Ecclestone'un önceki evliliklerinden zaten üç kızı vardı; 65 yaşındaki Deborah, 35 yaşındaki Tamara ve 31 yaşındaki Petra.
Ecclestone'un zaten beş tane torunu bulunuyor. Bu yüzden ilginç şekilde dayıları kendilerinden daha ufak olacak.
Ek olarak bu bir dünya rekoru da olacak. Çünkü Stanford Üniversitesi'ne göre, tarihin en büyük babası 88 yaşındaydı.
Ancak diğer medya raporlarına göre 2012'de 96 yaşında ikinci kez baba olan bir Hintli bulunuyor.
Bernie Ecclestone 89 yaşında baba oluyor!
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