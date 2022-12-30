Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş

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Efsanevi güvenlik aracı sürücüsü Bernd Maylander, bu sezon toplamda 24 kez piste girmek zorunda kalırken, (2021'de 16 kez) 21 kez de sanal güvenlik aracı (2021'de 10 kez) devreye girdi.

Yarış direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas, 2022'nin başında bu göreve atandılar ve muhtemelen ilk yılları için işi şansa bırakmak istemediler. Bu yüzden de Grand Prix'leri daha sık duraklatmayı seçtiler.

Auto Motor und Sport'un verilerine göre Maylander, bu yıl toplam 89 tur lider gitti ve teorik olarak 2022 sezonunda en çok lider giden beşinci isim oldu. Bu, Carlos Sainz (79 tur) ve Lewis Hamilton'ın (46 tur) önünde olduğu anlamına geliyor. 2021'de Güvenlik Aracı toplam 50 tur atmıştı.

Bu yıl lider giden isimler:

Poz. Pilot Tur 1. Max Verstappen 616 2. Charles Leclerc 311 3. Sergio Perez 147 4. George Russell 99 5. Carlos Sainz 72 6. Lewis Hamilton 46 7. Sebastian Vettel 2 8. Fernando Alonso 1

Sezon boyunca dört kez yarış, hava koşulları nedeniyle ertelendi ve üç kez de yarış duraklatıldı. En unutulmazı Monako yarışının şiddetli yağmur nedeniyle 63 dakika geç başlaması ve ardından Mick Schumacher'in kazasının ardından, yarışın 21 dakika boyunca duraklatılmasıydı.

Guanyu Zhou'nun Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinin başlangıcında yaptığı büyük kaza da yeniden başlangıcın 53 dakika gecikmesine neden oldu.

Ayrıca Singapur yarışından hemen önce şiddetli yağmur yağdı ve yarış 62 dakika geç başladı.

Son olarak Japonya yarışı, Carlos Sainz'ın kazası ve bariyerlerin tamiri nedeniyle durduruldu. Yağmur ve görüş problemleri nedeniyle yeniden başlangıç için 1 saat 56 dakika beklenildi.

Japonya Grand Prix'si güvenlik aracının arkasında yeniden başladı fakat zaman sınırı dolduğu için sadece 28 tur atıldı.