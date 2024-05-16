Bearman: "Haas F1 koltuğunu kapmak benim elimde"
Ferrari ve Haas'ın yedek pilotu Oliver Bearman, 2025 Haas F1 koltuğunu kapmasının kendi ellerinde olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Genç yetenek Oliver Berman, gelecek sezon Haas'ta Nico Hulkenberg'in yerini alacak ana aday olarak gösteriliyor.
İngiliz pilot Imola'da Kevin Magnussen'in yerine ilk antrenman seansına çıkacak fakat 2025 için yerinin "garanti olmadığını" söylüyor.
Bearman şöyle diyor: “Elbette bir fırsat görüyorum ama takımda boş bir koltuğun olması onu alacağım anlamına gelmiyor."
"Bunu hâlâ Formula 2'deki iyi performansımla ve piste çıkacağım altı antrenman seansıyla kazanmam gerekiyor."
"İyi performans göstermeli ve gelecek yıl Formula 1'de yarışmaya hazır olduğumu göstermeliyim. Kendime herhangi bir hedef koymadım. Baskı esas olarak kendimden geliyor."
"Formula 2'de gerideyim ama her şey mümkün. Sezonun Avrupa bölümü başlıyor ve tüm bu pistleri biliyorum."
"Ekibim ve ben aracı giderek daha iyi anlıyoruz, bu nedenle Formula 2'de şampiyonluk savaşı verememem için hiçbir sebep göremiyorum."
"Bunu başarmak istiyorum ama aynı zamanda Formula 1'deki altı antrenman seansı, yeteneklerimi göstermek için de iyi bir fırsat."
"Ancak buna Formula 2'deki performansımdan daha fazla önem vermiyorum çünkü yarışlarda güçlü olduğumu göstermeliyim. Formula 1 sadece en hızlı turu atabilmekle ilgili değil, her şey yarı yarıya."
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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