Bearman: "Bir tarafım hayal kırıklığı yaşıyor, diğer tarafım gururlu"

Oliver Bearman, Carlos Sainz'ın apandisit ameliyatı nedeniyle hafta sonundan çekilmesiyle Ferrari koltuğuna oturdu.

İspanyol pilot, bugünkü sıralama turlarında iyi performans sergiledi ve son bölüme kalmayı ufak bir farkla kaçırdı.

11. olmasının ardından Bearman, şöyle konuştu: "Şu anda çok gururlu değilim, içimdeki yarışçı ruh aracın Q3'e girecek kadar hızlı olduğunu biliyor. Bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım."

"Ancak birkaç gün sonra geriye dönüp baktığımda bugün başardıklarımla gurur duyacağımı biliyorum."

"Fakat şu anda sadece en iyisini yapmaya ve takıma puan kazandırmaya çalışıyorum çünkü asıl amacım bu."

Bearman, piste çıktıktan sonra ise hedefinin çok sayıda tur atmak olduğunu belirtti.

"Amacım mümkün olduğunca çok tur atmaktı çünkü antrenmanları kaçırdığım için durum harika değildi."

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, in the garage Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yumuşak lastik oldukça iyi dayanıyor, oldukça dayanıklı, bu yüzden Q1'de olabildiğince çok tur atmaya çalıştım."

"Q2 biraz daha karışıktı, birkaç hata yaptım, bu yüzden hayal kırıklığına uğradım."

Bearman, güne başlarken böyle bir fırsat yakalamayı beklemediğini de ekleniyor.

"Açık konuşmak gerekirse neler olacağını bilmiyordum."

"Bu sabah tamamen hazır şekilde uyandım ve F2'ye odaklanmıştım. Sonra 3. antrenmandan sadece birkaç saat önce, bunu yapacağıma dair bir telefon aldım."

"Elbette bu şekilde olmasını istemezdim; Carlos için en iyisini diliyor ve iyileşmesini umuyorum. Fakat yine de bu harika bir fırsattı."

"Açıkçası gerilmeye ya da fazla düşünmeye vaktim olmadı çünkü o kadar geç olmuştu ki hemen hızlanmaya ve kaybettiğim zamanı yakalamaya odaklanmam gerekiyordu."

"Perşembe gününü kaçırmak, işleri daha da zorlaştırdı. Mühendislerle birlikte her şeyi anlamaya ve mümkün olduğunca çabuk hızlanmaya çalışıyordum."

"Yani gerilecek zamanım yoktu! Neye dikkat edeceğimi, ne yapacağımı biliyordum. Durumun ciddiyetini düşünecek vaktim yoktu. Belki de bu iyi bir şeydi."

F2'de yarışmamasıyla ilgili Bearman, "F2'nin amacı F1'e ulaşmak. Değil mi? Yani bu fırsatı değerlendirmeliydim."

"Bunu bırakmamın imkanı yok. F1'de iyi bir hafta sonu geçirirsem, bu F2'de ilk yarışı kazanmaktan ve pole yapmaktan çok daha fazlasını gösterir."

"Yani, F2'de işin yarısını zaten yaptım. Pole pozisyonu aldım. Umarım yarın birkaç puan getirebilir ve neler yapabileceğimi gösterebilirim." dedi.

Bearman şimdi "iyi bir uyku çekmek" istiyor.

"Sanırım iyi uyuyacağım, her şeyden önce uyumak zorundayım çünkü yarın uzun bir yarış var. Şimdiye kadarki en uzun yarışım bu olacak."

"Bakalım nasıl geçecek? Yine de tabii ki gözden geçirmem gereken çok şey var. Özellikle 3. antrenmanda yaptığım yarış temposunun analizi ve startlar, pit stoplar, üzerinde çalışacak zamanım olmayan prosedürler gibi şeylere bakacağım."

"Yani evet, yoğun bir gece olacak. Orada da iyi bir sekiz saat geçirmeye çalışacağım."