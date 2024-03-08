Bearman 38 numara ile yarışacak

Carlos Sainz'ın apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından Ferrari'de İspanyol pilotun yerine Oliver Bearman geçti.

Eddie Irvine'dan bu yana Ferrari ile sürüş yapan ilk İngiliz olacak Bearman, 38 numarayla yarışma kararı aldı.

Bu numarayla yarış kazanan son isim Mike Hawthorn'du. İlginç şekilde Hawthorn da bir İngiliz'di ve bu zaferi 1954 İspanya GP'de Ferrari ile almıştı.

Uzun zamandır bu numarayı başka bir isim kullanmıyordu.

Bu hafta sonu Bearman yerine Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman da sürüş yapabilirdi ancak iki sürücü de Cidde'de olmadıkları için bu fırsatı kaçırdılar.