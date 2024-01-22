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Berger'in, tüm zamanların en iyisi hakkındaki düşünceleri değişiyor mu?

Avusturyalı pilot daha önce eski takım arkadaşı ve yakın dostu Ayrton Senna'yı tüm zamanların en iyisi olarak tanımlamıştı ancak verstappen son yıllardaki performansı fikrini değiştiriyor olabilir.

Editör Burak Yasul
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Ayrton Senna, McLaren Honda and Gerhard Berger, McLaren Honda celebrate on the podium

Gerhard Berger, Brezilyalı pilotun tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotu olduğunu iddia ettikten sonra Max Verstappen'i Ayrton Senna'nın 'biraz üstünde' görüyor.

Berger, 1989'da Alain Prost ile ilişkilerinin bozulmasının ardından 1990'da üç yıllığına McLaren'de Senna'ya katıldı ve Senna'nın üç Dünya Şampiyonluğu zaferinden ikisinde takım arkadaşıydı.

10 kez Grand Prix kazanan Berger daha önce Senna'yı pist dışında da rahatlatmayı başardığını anlatmış ve 1994'te Imola'daki San Marino Grand Prix'sinde Senna'nın ölümünün ardından Brezilya'daki cenazesine katılmıştı.

Berger'e göre Senna tüm zamanların en iyi pilotuydu. Ancak şimdi Verstappen'in, üç kez dünya şampiyon olan takım arkadaşı Senna'nın bir seviye üstünde olduğuna inanıyor.

Avusturya gazetesi Kronen Zeitung'a yaptığı açıklamada Berger, "Daha önce Senna'nın tüm zamanların en iyi pilotu olduğunu söylemiştim. ama bence Verstappen şu an bunun biraz üzerinde."

"Daha önce hiç görmediğim yeteneklere sahip. Ama taraftarlar için daha fazla kazanan olması gerekli."

Podium: race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Podium: race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

"Geçen yıl olduğu gibi mükemmel bir sezon görmek de ilginç. Bir yandan takım teknik sorunlar nedeniyle yarış dışı da kalmadı, pit-stoplarda sorun da yaşamadılar."

"Diğer taraftan da sınırlarını zorlayan ve hiç hata yapmayan bir pilot." dedi.

Berger yeni sezona bakarken, McLaren ve Ferrari'nin Red Bull'u yakalama ve geçme şanslarını değerlendirdi.

Üç sezon geçirdiği McLaren hakkında Berger, "McLaren iyi yolda ilerliyor. Takım huzur saçıyor ve bir sonraki adımı atabilirlerse bu sezon çok başarılı olabilirler."

"Red Bull'un güçlü bir rakibi olmak mümkün, ancak Ferrari'yi ikinci takım olarak görüyorum."

"Fred Vasseur geçen yıl takımda yeniydi ve birine zaman tanımak zorundasınız. Şimdi bir yıl geçti. Yeni insanlar işe alındı ve bence takım daha da ileri bir adım atabilir."

"Buna rağmen Max Verstappen, Adrian Newey, Helmut Marko ve Christian Horner ile Red Bull'un bir mihenk taşı olduğunu unutmamalıyız."

"Red Bull'un çok güçlü bir yönetimi, çok güçlü bir pilotları var. Onları geçmek zor olacak. Bence yine önde olacaklar." dedi.

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