Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak

Son günlerde Vettel-Aston Martin/Racing Point iddiaları tavan yaptı ve Motorsport.com, tarafların olası bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptığını öğrendi.

Hatta Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılmasını bekliyorlar. Resmi açıklamanın ise Silverstone'da geleceği söyleniyor.

Vettel'le daha önce çalışan eski F1 pilotu ve takım patronu Gerhard Berger, söylentilerin durduk yere çıkmadığını söyledi.

Servus TV'ye konuşan Berger, "Çoğu zaman bir konu padokta konuşulmaya başlandığı vakit, zaten bittiği anlamına gelir."

"Yani Sebastian'ın Racing Point'e katılabileceğini hayal edebiliyorum. Onun için yarışlar kazanabileceği tek alternatif bu olabilir." dedi.

Vettel'in kimin yerine geçeceğiyle ilgili farklı yorumlar var. Ancak Alman pilotun Perez'in yerine geçmesi bekleniyor.

Ayrıca Berger, F1-Insider.com'daki bir başka röportajında, "Bildiğim kadarıyla Perez'in nispeten kolay şekilde feshedilebilecek, yumuşak bir sözleşmesi var." dedi.

Söylentilere göre Perez'in söylemesindeki fesih maddesi, 31 Temmuz'dan önde kullanılacak.

Yıllık yedi milyon euro değerinde anlaşmanın fesh edilmesinden ötürü Vettel'in, gelecek yıl "ücretsiz olarak yarışmayı" teklif ettiği bile iddia ediliyor.

Ayrıca Ralf Schumacher de Vettel'in Racing Point'e geçişini destekliyor.

Sky Almanya'ya konuşan Ralf, "Akıllıca bir kombinasyon olur. Aracın griddeki en iyi motor olacak. Şu anda onları Mercedes, Ferrari ve Red Bull'la aynı kategoriye koymalısınız."

"Stroll, gerçekten takımı ileriye taşımak isteyen bir milyarder. Aynı şey Red Bull'a da oldu. Vettel de aynı ruh halinde. Tıpkı şimdi gibi olduğu gibi, yeniden şampiyonluk kazanmadan emekli olmak istemiyor." dedi.