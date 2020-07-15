Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak

paylaşım
yorumlar
Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 09:50

DTM patronu ve eski F1 pilotu Gerhard Berger, Sebastian Vettel'in gelecek yıl Racing Point'e katılacağına inanıyor.

Son günlerde Vettel-Aston Martin/Racing Point iddiaları tavan yaptı ve Motorsport.com, tarafların olası bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptığını öğrendi.

Hatta Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılmasını bekliyorlar. Resmi açıklamanın ise Silverstone'da geleceği söyleniyor.

Vettel'le daha önce çalışan eski F1 pilotu ve takım patronu Gerhard Berger, söylentilerin durduk yere çıkmadığını söyledi.

Servus TV'ye konuşan Berger, "Çoğu zaman bir konu padokta konuşulmaya başlandığı vakit, zaten bittiği anlamına gelir."

"Yani Sebastian'ın Racing Point'e katılabileceğini hayal edebiliyorum. Onun için yarışlar kazanabileceği tek alternatif bu olabilir." dedi.

İlgili içerik:

Vettel'in kimin yerine geçeceğiyle ilgili farklı yorumlar var. Ancak Alman pilotun Perez'in yerine geçmesi bekleniyor.

Ayrıca Berger, F1-Insider.com'daki bir başka röportajında, "Bildiğim kadarıyla Perez'in nispeten kolay şekilde feshedilebilecek, yumuşak bir sözleşmesi var." dedi.

Söylentilere göre Perez'in söylemesindeki fesih maddesi, 31 Temmuz'dan önde kullanılacak.

Yıllık yedi milyon euro değerinde anlaşmanın fesh edilmesinden ötürü Vettel'in, gelecek yıl "ücretsiz olarak yarışmayı" teklif ettiği bile iddia ediliyor.

Ayrıca Ralf Schumacher de Vettel'in Racing Point'e geçişini destekliyor.

Sky Almanya'ya konuşan Ralf, "Akıllıca bir kombinasyon olur. Aracın griddeki en iyi motor olacak. Şu anda onları Mercedes, Ferrari ve Red Bull'la aynı kategoriye koymalısınız."

"Stroll, gerçekten takımı ileriye taşımak isteyen bir milyarder. Aynı şey Red Bull'a da oldu. Vettel de aynı ruh halinde. Tıpkı şimdi gibi olduğu gibi, yeniden şampiyonluk kazanmadan emekli olmak istemiyor." dedi.

 

Sonraki haber
Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış

Önceki haber

Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı
Formula 1 / Formula 1
2s

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak
Formula 1 / Formula 1
22dk

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak

Vettel, 2021 için Aston Martin'den gelen teklifi düşünüyor!
Formula 1 / Formula 1

Vettel, 2021 için Aston Martin'den gelen teklifi düşünüyor!

Briatore: "Hamilton, kendisini zorlayabilecek bir takım arkadaşına sahip değil"
Formula 1 / Formula 1
3s

Briatore: "Hamilton, kendisini zorlayabilecek bir takım arkadaşına sahip değil"

Ferrari, Binotto'nun görevine son vermeyi mi düşünüyor?
Formula 1 / Formula 1

Ferrari, Binotto'nun görevine son vermeyi mi düşünüyor?

Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış
Formula 1 / Formula 1
46dk

Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış

Magnussen: "Dokuzuncu veya onuncu olursak Haas, takımı kapatacak"
Formula 1 / Formula 1
3s

Magnussen: "Dokuzuncu veya onuncu olursak Haas, takımı kapatacak"

Son Haberler

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak
Formula 1 / Formula 1
22dk

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak

Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış
Formula 1 / Formula 1
46dk

Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı
Formula 1 / Formula 1
2s

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

1s
2
Formula 1

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı

2s
3
Formula 1

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak

22dk
4
Formula 1

Vettel, 2021 için Aston Martin'den gelen teklifi düşünüyor!

5
Formula 1

Briatore: "Hamilton, kendisini zorlayabilecek bir takım arkadaşına sahip değil"

3s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Son Haberler

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak
F1

Berger'e göre Vettel, 2021'de Racing Point'e katılacak

Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış
F1

Red Bull, dayanıklılığı arttırmak için çok ciddi çalışma yapmış

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!
F1

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı
F1

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı

Sainz: "Pit stop hatası nedeniyle çok zaman kaybettik"
F1

Sainz: "Pit stop hatası nedeniyle çok zaman kaybettik"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.