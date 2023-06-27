Berger'e göre Lawson F1'e girmeyi hak ediyor
Liam Lawson, Formula 1'e girmeye hazırlanan son Red Bull destekli pilot olacak gibi görünüyor.
21 yaşındaki Liam Lawson, şimdiye kadar yarıştığı neredeyse tüm serilerde ilk ikiye girmeyi başardı ve yeteneğiyle öne çıkmaya devam ediyor.
Geçen sezon Formula 2'yi üçüncü bitiren Lawson, bu yıl Super Formula'ya geçti ve burada katıldığı beş yarışın ikisini kazanmayı başardı.
Agresif sürüş tarzıyla dikkat çeken Lawson'ın adı 2024 AlphaTauri koltuğuyla anılıyor ve bu koltuk için hem Ayumu Iwasa hem de Nyck de Vries ile yarışıyor.
Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, Red Bull'un genç yeteneği Lawson'ın Formula 1'e girmesi gerektiğini düşünüyor.
F1-Insider.com'a konuşan Berger, "Genç Yeni Zelandalı Liam Lawson'a büyük saygı duyuyorum."
"Şu anda Super Formula'da mükemmel bir iş çıkarıyor. Aslında ilk olarak iki yıl önce DTM'de yarışırken dikkatimi pozitif yönde çekmişti."
"O zamanki takım arkadaşı Alex Albon'dan daha hızlıydı."
"Formula 1'de göreceğimiz bir sonraki Red Bull sürücüsü o."
"Ancak genç takım olmasaydı bu mümkün olmazdı." dedi.
Koltuk için son dönemde Daniel Ricciardo'nun da adı geçiyor fakat Avustralyalı pilotun geleceği, yakında yapılacak lastik testinde nasıl performans göstereceğine bağlı.
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