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Formula 1 / Son dakika

Berger’den Ferrari’nin sürücü kadrosuna destek

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Berger’den Ferrari’nin sürücü kadrosuna destek
10 Ara 2019 06:14

Gerhard Berger, Ferrari’nin tartışmalı sürücü kadrosuna destek verdi.

Bu yıl Sebastian Vettel’in takım arkadaşı Charles Leclerc olmuş ve ikili sezon boyunca kıyasıya bir rekabete girmişti.

İkili zaman zaman temas yaşadıkları gibi, zaman zaman birbirlerini üst kapalı şekilde eleştiriler.

İki pilot arasındaki takım içi çekişme devam ederken, bazı kesimler bu savaşın takımı şampiyonluk savaşında dezavantajlı duruma düşürdüğünü söylüyorlar.

Ancak daha önce Ayrton Senna’nın takım arkadaşı olan Gerhard Berger, iki alfa sürücünün takımı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyor.

Berger, Servus TV'ye verdiği demeçte, “Bu ortaklığın avantajına bakarsak bir takım olarak limonu teknolojinizi kullanarak  tamamen sıkabiliyorsunuz. Ancak birinin bu süreci yönetmesi gerekiyor.”

“Ama geriye dönüp bakarsak, başarılı takımlar hep böyle yaptılar.”

“Frank Williams her zaman mümkün olan en hızlı iki pilota sahip oldu. Hatta Enzo Ferrari bile 1 numaraya baskı yapabilecek ve onu 2 numara olmaya itebilecek birisine bakıyordu.” dedi

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