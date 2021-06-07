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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Berger: “Wolff ve Marko arasındaki gerilim, şu an F1’in tam olarak ihtiyacı olan şey”

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Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, Toto Wolff ve Helmut Marko arasındaki gerginliğin serinin tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor.

Berger: “Wolff ve Marko arasındaki gerilim, şu an F1’in tam olarak ihtiyacı olan şey”

Mercedes, son 7 sezon boyunca Formula 1’i domine etti ve hem takım hem sürücü şampiyonasında birçok başarıya imza attılar. Fakat Red Bull, bu sezon Alman takıma bir dur demekte kararlı gibi gözüküyor.

Şu anda Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın dört puan önünde pilotlar şampiyonasına liderlik ediyor. Red Bull ise takımlar şampiyonasının zirvede bulunuyor.

Bununla birlikte, rekabet pist dışına da taşındı. Akıl oyunları her zaman oyunun bir parçasıydı ve şu anda gündemde Mercedes ve Red Bull arasındaki kanat esnekliği tartışmaları var.

Tabii ki, Red Bull'un motor sporları danışmanı Marko'nun bu konuda fikrini açıkça dile getirmesi yeni bir şey değil ve Mercedes takım patronu Wolff da asla geri adım atmayacak gibi gözüküyor.

Fakat 10 kez Grand Prix galibi Berger, Formula 1'in bu gibi hikayelere ihtiyacı olduğunu söyleyerek bu pist dışı rekabet ve akıl oyunları hakkında olumlu konuştu.

Berger, “Bu tam olarak Formula 1'in ihtiyacı olan şey. Sporda böyle hikayeler olmalı, bu yüzden [Marko ve Wolff] gibi adamlara ihtiyacımız var.”

“Helmut Marko, sadece sert yorumlarıyla değil, aynı zamanda bu yaştaki iradesiyle, gücüyle, takımı her zaman ileri taşımasıyla ve her yarışa katılmasıyla benzersiz bir kişilik." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Alex Albon, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Alex Albon, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Wolff hakkında ise Berger şunları söyledi: "Niki [Lauda] kesinlikle başlangıçta ona çok yardımcı oldu ancak bu arada Toto'nun Formula 1'in her tarafına hakim olan olağanüstü bir yönetici olduğunu söylemem gerekir."

Ayrıca Red Bull, Verstappen'e yani Formula 1'in en yetenekli isimlerinden birine sahip.

Ancak takım, Hollandalı pilota ayak uydurabilecek başka bir sürücü bulmakta zorlandığından, bu durum garajın diğer tarafında sorunlar yaratıyor.

Sergio Perez, takıma en son katılan isim ve yarış günlerinde oldukça güçlü performans göstermesine rağmen, cumartesi günleri bu tempoyu yakalayamıyor. Bu da Mercedes'le olan mücadelede Verstappen'e yardım edememesi anlamına geliyor.

Berger, “Max çok iyi, çok güçlü bir pilot. Takım arkadaşını kolaylıkla gölgede bırakıyor.

"Red Bull hızlı bir araç yapmayı başardı ancak şu anda stratejilerinin mükemmel bir şekilde sonuç vermesini sağlamak için yeterli hıza sahip değil. Mercedes'in hâlâ ufak bir avantajı var.” diye ekledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Selin Elif Köse

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