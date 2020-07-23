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Formula 1 / Son dakika

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"

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Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"
Ekleyen:
, Editör
23 Tem 2020 14:24

Gerhard Berger, Sebastian Vettel'in Ferrari'ye hata yaptığını göstermek adına zorlayacağını düşünüyor.

Sebastian Vettel, Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda iyi bir performans sergiledi ve sıralama turlarında takım arkadaşını geride bıraktı.

Ayrıca yarışta da takım arkadaşından daha hızlı görünen Alman pilot, bu yıl ilk kez ilk altıya girmeyi başardı.

2008'de Toro Rosso'nun başında olan ve Vettel'le çalışan Gerhard Berger, Vettel'in yeniden zirveye döndüğünü hissediyor.

F1-Insider.com'a konuşan Berger, “Sebastian, Ferrari'ye sözleşmesini yenilemeyerek büyük bir hata yaptıklarını kanıtlamak istiyor gibi görünüyor ve kafa olarak tamamen özgür gibi."

“Ayrıca bu kötü araçla artık kazanma baskısı da yok. Macaristan'da yine eski Vettel'i gördük. Leclerc'in şansı yoktu." 

“Sergio Perez ve Lance Stroll'a karşı olumsuz bir tutumum yok. Ancak Sebastian Vettel, bu sezon ikinci el Mercedes'in içinde (Racing Point'ten bahsediyor) ikinci olurdu." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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