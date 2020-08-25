Berger: "Vettel emekli olmalı"

Sebastian Vettel, sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak ve gelecek yıl için hiçbir takımla anlaşma imzalamamış durumda.

Alman ve İtalyan basını Alman pilotun Racing Point'e gidebileceği yönünde çeşitli haberler yapıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DTM'in patronluğunu yapan eski F1 pilotu Gerhard Berger, Alman pilota yarış kazanamayacağı bir araçla yarışmama tavsiyesinde bulundu.

"Özel bir durum olmadığı sürece Red Bull'da olamayacak, Mercedes'te de olamayacak."

"Durum böyleyken, gerçekten yarış kazanabileceği bir fırsata sahip olacak mı? Evet, şu anda Racing Point diyebilirsiniz. Ama gerçekten o kadar iyi olduklarını ve gelecek yıl Mercedes ve Red Bull ile ciddi şekilde rekabet edebileceklerini söyleyebilir misiniz? Ben şüpheyle bakıyorum."

"Büyük soru şu: 'Geleceğe nasıl bakıyor? Tekrar zorlamak istiyor mu? Tekrar denemek istiyor mu?' Ona deneyimlerimden yola çıkarak şunu tavsiye ediyorum: Sadece beşinci şampiyonluğunu kazanabileceği ya da en azından yarış kazanabileceği bir araca sahip olacaksa devam etmeli. Şu an baktığımızda böyle bir seçeneği yok."

“Hiç yaralanmamış, bir ailesi olan, iyi bir geliri olan dört kez dünya şampiyonu bir pilot olsaydım, bırakmayı tercih ederdim."

Berger, Vettel'in bu yılki zorlukları hakkında da konuştu.

"Bu yıl Ferrari'nin kesinlikle rekabetçi bir aracı yok."

"Eğer birisi yıl sonunda ayrılacaksa ve diğeri takımın geleceği anlamına geliyorsa, genellikle hayal kırıklığınızı zayıf olandan ya da sezon sonunda ayrılacak olandan çıkarırsınız. Eleştirilerin sebebi bu."

"Şu anda Leclerc elbette küçük bir avantaja sahip. Ama tabii ki bu, kimsenin Sebastian'a yardım etmek için motive olmadığı gerçeğinden de kaynaklanıyor. Sonuçta Sebastian'ın gittiğini biliyorsunuz. Bu bir kaybet-kaybet durumu."

"Araç yeterince hızlı değil. Şu anda Q3'e kalmaya çalışıyorlar."

"Sebastian'ın artık kaybedecek hiçbir şeyi yok. Aracı sürmeyi unutmadığını herkes biliyor. Leclerc neredeyse ondan bir saniye daha hızlı bir tur atıyorsa, o zaman yanlış bir şey olduğu açıktır."

"Sebastian artık taraftarlara ve gazetecilere, sorularında tam bir şeffaflıkla yanıt vermek için elinden geleni yapacak. Ama bu, Ferrari'nin duymak istemediği bir şey çünkü şeffaflık istemiyorlar. Bu durum sezon sonuna kadar böyle devam edecek."