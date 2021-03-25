Berger: ''Vettel, Aston Martin'de yarış kazanabilir''

1984'ten 1997'ye kadar Formula 1'de önemli bir kariyere sahip olan Berger, toplam 210 Grand Prix'ye katıldı, on galibiyet ve on iki pole pozisyonu aldı.

Gerhard Berger, Ferrari'de kötü bir sezon geçiren Vettel’in yerinde olsa emekli olacağını söyledi. Ancak, Alman pilotun motivasyonu sağlam görünüyor ve bu nedenle Berger Vettel’in başarılı olacağına inanıyor.

Motorsport.com tarafından, Marko’nun Vettel’in durması gerektiğini düşündüğü yorumları aktarılan ve bu konu hakkındaki fikirleri sorulan Berger, ’’Sebastian dört kez dünya şampiyonu olarak iyi bir durumda, kendisi devam edip etmeyeceğine karar verebilir. Finansal olarak tamamen bağımsız ve yarışmaya devam etmek istediğine karar verdi. Aston Martin kesinlikle doğru seçenekti. İmaj olarak bakıldığında, Aston Martin üst düzey bir isim, neredeyse Ferrari’yle karşılaştırılabilir. Aston Martin, Mercedes’le yakın bir işbirliği içerisinde. Kullandıkları teknoloji birinci sınıf.’’

‘’Onun yerinde olsaydım, ben yüksek ihtimalle bırakırdım. Dört dünya şampiyonluğundan sonra, geriye dönüp iyi kariyerime bakardım ve bu noktada bırakırdım. Ancak ‘ben hâlâ yarışmaya devam etmek istiyorum çünkü bu beni ilgilendiriyor ve bu benim hayatım’ derseniz de bu doğru seçenektir."

‘’Uzun lafın kısası, Sebastian’ın burada iyi bir izlenim bırakacağını düşünüyorum. Takımın ne kadar iyi olduğu ise beklenip, görülecek.’’ dedi.

Sebastian Vettel, performans göstermesi için nispeten dengeli bir arka tarafa ihtiyaç duymasıyla ünlü. Kaygan arka taraflar ise bu sezon sıkıntı yaratacakmış gibi duruyor. Bunun Vettel için problem olup olmayacağı sorulduğunda ise Avusturyalı eski F1 pilotu şöyle dedi: ‘’Evet, olabilir. Eğer önden kayma yaşayan araçları tercih ediyorsanız, ki ben ediyordum, kaygan arka taraflarla uğraşmak zorundasınız.’’

Berger, Formula 1'de yarışırken, özellikle Benetton'da geçirdiği son iki sezonda benzer bir durum yaşamıştı. Bu konu hakkındaki görüşlerini de şöyle belirtti: ‘’Evet. Ancak araçların ön tarafları 90’lı yıllarda daha az kaygandı. Araçlar sadece önden akslıydı. Arka aksın yol tutuşu olarak hep zayıftı ve öncekinden farklıydı, eski güçlü arka kısımdan eser yoktu.’’

‘’Kart sürücülerinin avantajı vardı çünkü onlar bunu kartingde kullanırdı. Ben ve bir sürü meslektaşım bunu kullanırken zor zamanlar yaşadık. Ben, sporu bırakana kadar idare ettim. Sebastian da, eğer önden kayma yaşayan bir araca ihtiyacı olursa, zarar görebilir.''

''Örneğin, Michael Schumacher, kaygan arka tarafa sahip araçlarla sürüş yapmayı seviyordu. Ayrton Senna da aynısını yapardı. Bu yüzden, bu sürücüler Monaco’da çok hızlılardı çünkü Monaco’da ideal ön tarafa ihtiyacınız var, böylelikle kaygan arka tarafla baş edebilirsiniz. Yani sorunuzu cevaplamak gerekirse, bu kesinlikle Sebastian Vettel için bir engel.''

''Ancak şu anda herkes bununla baş etmeye çalışıyor, belki Red Bull dışında herkes. Çünkü, kurallardaki bu değişiklik yere basma gücünün arka tarafta azalması anlamına geliyor. Adrian Newey, dengeyi yeniden doğru ayarlamak için ne yapılması gerektiğini anlamada en hızlısı olmakla bilinir. Bahreyn’deki durum bundan ibaret görünüyor, Adrian büyük ihtimalle iyi bir çözüm buldu ve diğerleri hâlâ zorlanıyordu.’’