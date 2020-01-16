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Formula 1 / Son dakika

Berger: “Vettel, 2020’de Leclerc’i yenebilir”

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Berger: “Vettel, 2020’de Leclerc’i yenebilir”
16 Oca 2020 05:59

Gerhard Berger, Sebastian Vettel’in Formula 1 kariyerinin kriz içerisinde olduğunu düşünmüyor.

Sebastian Vettel, Charles Leclerc’in takıma katıldığı 2019 yılına açık şekilde birinci pilot olarak başlamıştı.

Ancak Leclerc’in güçlü performansı ve Vettel’in hatalarıyla, iki pilot da takım içerisinde eşit statüye gelmiş gibi görünüyor.

Genel görüş Vettel’in sezon sonunda emekli olabileceği yönünde.

Ancak Auto Motor und Sport'a konuşan Berger, aynı görüşte değil.

Eski Ferrari pilotu, “Onun için kişisel olarak belirleyici bir yıl olup olmadığını bilmiyoruz.”

“İyi bir emeklilik mi istiyor? Leclerc'i yenmek ve üç yıl daha  kalmak mı istiyor? Açıkçası Leclerc yenmesi zor pilot, ancak Ferrari, Mercedes veya Red Bull için yarıştığınızda durum her zaman böyledir. Hep size kafa tutan güçlü bir pilot vardır. McLaren'e geldiğimde takım arkadaşım Ayrton Senna'ydı. Bundan kaçınamazsınız.”

"Vettel, sezonun son kısmında Leclerc'i yenebileceğini gösterdi. Leclerc'in önünde kuşkusuz parlak bir gelecek var ve gelişmeye devam edecek.”

“Sebastian ise kariyerinin son aşamasına geliyor, ancak geniş bir deneyime sahip. Dört kez dünya şampiyonu oldu ve beş yıldır Ferrari'de yarışıyor, cesur ve genç takım arkadaşıyla mücadele etmesine izin veriliyor. Sonucun ne olacağını söylemeye cesaret edemiyorum, ama ilginç bir düello olacak."

Çeviri: İnci Beğen

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