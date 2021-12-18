Berger, Verstappen'in daha fazla şampiyonluk kazanmasını bekliyor

Verstappen, bu yıl kariyerinde ilk kez şampiyonluk savaşı verdi ve Lewis Hamilton'la giriştiği savaşı kazanarak, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.

Hollandalı pilot, F1'e girdiği ilk günden bu yana, gösterdiği performansla kendisine hayran bırakmıştı ve genel olarak herkes onu "geleceğin şampiyonu" olarak görüyordu. Sonunda bu beklentiler doğru çıkmış oldu.

Servus TV'ye konuşan Gerhard Berger, şöyle konuştu: "Böyle bir şampiyonluk savaşına ihtiyaç vardı."

"Tüm kariyerim boyunca böyle bir yıl hiç görmedim. Mercedes başlangıçta gerideydi ancak daha sonra süper güçlü motorlarıyla durumu eşitlediler."

"İki sürücünün böylesine sert savaşması nadiren olur, ikisi de hatalar yaptılar ve ikisi de aynı şekilde cezalandırıldılar. Silverstone Lewis, Cadde'de Max için durum böyleydi."

"Sonuç olarak fark yaratan şey biraz şanstı. Formula 1'n önümüzdeki yıllarda yükselişe geçeceğini ve Max'in daha fazla şampiyonluk alacağını düşünüyorum."

"Sporda her zaman bir kazanan ve bir kaybeden vardır. Fakat mücadele çok yakın olduğunda, yenilgiyi kabullenmek kolay değildir. Bu yüzden takımlar şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Mercedes için bu yenilgiyi kabul etmenin zorluğunu anlayabiliyorum." dedi.

Öte yandan Berger, Verstappen'in "Michael Schumacher ve Ayrton Senna" gibi isimlerle aynı sınıfına girmek için daha da gelişmesi gerektiği görüşünde.

Berger, "Hâlâ hızlanması gerekiyor. Bu sınıfa girme yolunda biraz daha çalışması lazım ama yetenek anlamında tamamen bu seviyede görünüyor."

"O, olağanüstü bir yarış pilotu. Bunu Formula 3'te zaten gördük, onu kartingde yarışırken gördüm."

"Aynı zamanda Max, sempati, cana yakın ve iyi adam. Gerçekten çok iyi gidiyor, onun iyi bir şampiyon olduğunu düşünüyorum."

"Diğer tarafta Lewis'e bakarsak, tüm zamanların en başarılı pilotu olma yolunda ilerliyor. Gelecek yıl bunun için tekrar denemesi gerekiyor. Bu açıdan 2022, bir başka heyecan verici sezon daha olacak." dedi.

Michael Masi'nin kararları hakkında Berger, "Yarışları seyrederken Masi'nin sporu adil şekilde yönetmeye ve taraftarların da görmek istediği şeyleri yaşatmaya çalıştığını hissediyorum. Fakat ceza alan herkes, bunun sadece kendilerine karşı olduğunu düşünüyorlar. Yine de tüm sezonun geneline bakarsak, alınan kararlarda Mercedes ve Red Bull arasında genel bir denge vardı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images