Berger: "Verstappen ve Perez harika bir ikili olur"

Avusturya TV kanalı Servus TV'de yayınlanan Sport und Talk aus dem Hangar-7 programına katılan Berger, “Max Verstappen harika bir sürücü ve her zaman önde yer alıyor. Her zaman liderlik için mücadele ediyor ve en üst düzeyde sürüş yapıyor."

"Sezonun son yarışındaki galibiyetinin temelini cumartesi günü attı. Genellikle Mercedes'in sahip olduğu üstün güç göz önüne alındığında, diğer sürücülerin pole pozisyonunu kazanması son derece zordur, ancak Max bunu başardı. Başlangıçta önde olmayı başarırsanız ve önünüz açıksa, yarışı kontrol edebilirsiniz."

"Alex hakkında konuşursak, şahsen, kesin bir seçim yapmakta zorlanıyorum. Sergio Perez, Sakhir'deki yarışı kazanarak tutarlı bir profesyonel olduğunu kanıtladı."

"Eğer ön tarafta sürüyorsanız, en iyi iki sürücü ile çalışmak zorundasınız. Ama Red Bull'un çalışanlarına sadakat gösterdiğin biliyoruz. Bu yüzden Albon'un şansı var. Ama bence Perez/Verstappen kadrosunun güçlü bir ikili olacağını hayal edebiliyorum."

"Verstappen gibi üst düzey bir sürücünüz var. Ama aynı zamanda kendinizi güvene almalısınız. Red Bull Racing'in amacı pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanmak olmalı." dedi.