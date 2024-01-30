Berger: "Verstappen şimdiye kadarki en iyi Formula 1 pilotu"
Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, Max Verstappen'in "muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotu" olduğunu savunuyor.
Max Verstappen 2023'te öyle bir üstünlük gösterdi ki, bir kez daha gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotunun kim olduğu tartışmalarına konu oldu.
Red Bull'un 26 yaşındaki pilotu, 2023'te düzenlenen 22 yarışın 19'unu kazanarak Alberto Ascari'nin onlarca yıllık "tek sezonda en yüksek galibiyet yüzdesi" rekorunu kırdı ve 575 puanla bir başka rekora daha imza attı.
Sonuç olarak, eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger de dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından Ayrton Senna ve Michael Schumacher ile aynı ligde tutuluyor.
Berger, Auto Motor und Sport ile yaptığı bir önceki söyleşide, "Bu soru söz konusu olduğunda biraz önyargılıyım."
"Hem beraber hem de ona karşı yarıştığım için genellikle Ayrton Senna'yı ilk sıraya koyarım. Fakat soru da burada başlıyor: Böyle bir şeyi nasıl değerlendirebilirsiniz ki?"
"Bu sadece gerçekler ve rakamlarla dayanarak yapılabilir. O zaman da Michael Schumacher'i ilk sıraya koymak zorundasınız. Senna yeteneği ve araçtaki doğaüstü yeteneğiyle ön plana çıkıyordu." demişti.
Berger, son üç yıldır F1 şampiyonu olan Verstappen'in performansı nedeniyle bu soruyu artık daha zor buluyor.
Berger, "Max Verstappen ile, ben de eski değerlendirmemin hâlâ geçerli olup olmadığını merak ediyorum."
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
"Max geçen sezon tek bir hata bile yapmadı. Bu zaman zaman Senna'nın da yaptığı bir şeydi."
"Senna ve Schumacher, genç yaştan itibaren karting sürmeleri ve hayatları boyunca yarışmaktan başka bir şey yapmamalarından faydalandılar."
"Verstappen boş zamanlarında simülatörde yarışıyor. Bazen günde üç [saate] kadar çıkıyor."
"Yani her zaman performansı üzerinde çalışıyor. Zihinsel olarak nerede geçiş yapıp, nerede yapamayacağını hesaplıyor. Ne Senna, ne Schumacher, ne de Hamilton böyle bir imkana sahipti."
"Bence Max her zaman doğru yerde. Başlangıçta, ilk virajda, düelloda... Ondan daha iyi yapabileceğiniz bir şey düşünemiyorum."
"İşte bu yüzden Max Verstappen muhtemelen Formula 1'de gördüğümüz en iyi pilot." dedi.
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