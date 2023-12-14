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Berger: "Verstappen, F1 tarihinin en iyisi"

Eski F1 pilotu Gerhard Berger, Max Verstappen'i tarihin en iyi pilotu olarak görüyor.

Editör Ezel Tan
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Max Verstappen, FIA Formula One World Championship - Champion

Son iki sezonda pek çok zafer ve podyum alan Max Verstappen, şimdiden bazı rekorları kırmış vaziyette.

Hollandalı pilot daha henüz 26 yaşında olduğu için, gelecekte tüm rekorların tek sahibi olma ihtimali mevcut.

Üçüncü şampiyonluğunu kazanan genç sürücüye yönelik pek çok övgü geliyor; kendisini öven isimlerden birisi de Gerhard Berger oldu.

Bir zamanlar Ayrton Senna ile takım arkadaşı olan Berger, Verstappen'i sporun en iyileriyle aynı klasmana koyuyor; hatta en iyisi olarak görüyor.

Berger, "Hayatımda hiç böyle bir dominasyon görmedim."

"Max, Ayrton Senna, Michael Schumacher ya da Lewis Hamilton gibi her zaman yüzde 120'sini veren bir sürücü. Fakat yarışlardan sonra simülatöre geçiyor ve sürekli sanal yarışlara katılıyor."

"Formula 1'i yaşadığına hiç şüphe yok. Yarışmak onun tutkusu. Max'i tüm zamanların en iyi yarış pilotu olarak görüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, during the post race press conference

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, during the post race press conference

Helmut Marko'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Red Bull gelecek sezon daha zor günler geçirecek" yorumu da Berger'e soruldu.

"Bu tür açıklamalar oldukça tipiktir. Helmut sadece üzerindeki baskıyı biraz olsun azaltmaya çalışıyor."

"Şahsen ben önümüzdeki sezon Red Bull'un yine önde olacağını düşünüyorum."

"Fakat Formula 1'de sürprizlerin mümkün olması güzel bir şey - her an bir şeyler olabiliyor."

"Her halükarda 2024'ü sabırsızlıkla bekliyorum."

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