Berger: "Verstappen'in şampiyonluğu için her şey hazır"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton beklendiği üzere bu yıl şampiyonluğun iki ana adayı olarak ortaya çıkmış durumdalar.

İlk yarışta Verstappen'in tüm baskısına rağmen kazanan Hamilton olmuştu. Imola'da ise Hamilton'ın baskısına rağmen Verstappen kazandı.

Şu anda ikili 44 ve 43 puanla birinci ve ikinci sırada yer alırken, bu mücadelenin yıl sonuna kadar devam edeceği düşünülüyor.

Kimileri, Hamilton'ın sahip olduğu tecrübeden ötürü Verstappen'in bir adım önde olduğunu düşünse de, Gerhard Berger'e göre Verstappen şampiyonluk ipini göğüsleyebilir.

Berger, “Max şampiyonluk için yeterince olgunlaşmış durumda. Artık şampiyonluk için gerekli becerilere, hıza ve uygun araca sahip."

"Honda motoru artık Mercedes'e göre daha düşük bir güç seviyesinde değil ve Adrian Newey de sezonun başından itibaren güçlü sonuçlar için mücadele etmelerine izi veren çok hızlı bir araç tasarladı."

"Şimdi Lewis, pilotlar şampiyonasında önde görünüyor, ancak Max ona yetişebilir ve mükemmel sonuçlar elde edebilir." dedi.

Berger, Sebastian Vettel'in kariyerinin zirve noktasını geçtiğini fakat yine de başarılar yakalayabileceğini belirtti.

"Kendi deneyimlerimden yola çıktığımda, Sebastian'ın formunun zirvesini geride bıraktığı bir döneme geldiğini düşünüyorum."

"Bunu dikkate almak lazım. Fakat iyi bir pilot, spor konusunda hâlâ tutkusu varsa başarılı olmaya devam edebilir."